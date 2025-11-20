É muito provável não esteja a limpar estes locais na sua casa de banho

  Dois às 10
  Hoje às 13:00

Provavelmente não está a limpar estes locais na sua casa de banho. São zonas que passam muitas vezes despercebidas, mas podem resultar em maus odores

Ao limpar a casa de banho, é habitual concentrar a atenção nos pontos que reconhecemos como mais propensos a acumular germes — o tampo da sanita, por exemplo, ou o lavatório, onde se juntam restos de pasta de dentes e sabonete. No entanto, estes não são os únicos locais onde a sujidade e os micróbios se acumulam discretamente.

A verdade é que ninguém quer uma casa de banho suja, mas há pelo menos nove zonas-chave que facilmente passam despercebidas durante a limpeza. Segundo o site Love to Know, estes são alguns dos pontos que mais frequentemente ficam esquecidos e que merecem maior atenção.

A lista identificada destaca áreas que, por rotina ou hábito, raramente entram no percurso habitual de limpeza, apesar de serem superfícies que acumulam germes com facilidade. Conhecê-las ajuda não só a melhorar a higiene da casa de banho, como também a prevenir odores e manter o ambiente mais saudável.

Além disso, incluir estes locais na rotina regular de limpeza não exige grande esforço adicional — basta estar atento aos detalhes e garantir que o pano chega onde normalmente não chega. Com pequenas adaptações, torna-se simples evitar que estas zonas se tornem focos invisíveis de sujidade.

Veja na galeria quais são os sítios onde se acumulam germes e sujidade e que muitas vezes nos esquecemos de limpar.casa de banhocasa de banho

