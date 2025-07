Não é eterno: saiba quando deve trocar o piaçaba e como o manter livre de bactérias

É um dos objetos que acumula mais bactérias em casa. Por isso, se calhar está na hora de o trocar.

Substituir a escova da sanita pode não estar no topo da sua lista de prioridades, mas talvez devesse. Segundo o microbiologista Jason Tetro, autor do livro The Germ Code, este objeto comum da casa de banho deve ser trocado todos os anos. E não, não é uma conspiração da “indústria das escovas”.

Ao Huffington Post, Tetro explica que as cerdas da escova desgastam-se com o uso, perdendo eficácia na remoção de sujidade visível e de biofilmes — comunidades de bactérias invisíveis que se acumulam nas superfícies do autoclismo, mesmo com água corrente.

Melissa Maker, especialista em limpeza e fundadora do canal Clean My Space, acrescenta que “se as cerdas já não estiverem firmes, a escova deixa de conseguir cumprir a sua função”. A fricção gerada por uma escova em bom estado é fundamental para ativar os produtos de limpeza e eliminar os resíduos.

Além disso, há outro problema: as bactérias adoram superfícies plásticas, como as cerdas da escova. Se não forem devidamente limpas e secas entre utilizações, podem tornar-se num verdadeiro viveiro de microrganismos.

Por isso, além de substituir a escova anualmente ou quando parecer danificada, é importante higienizá-la entre utilizações. Melissa Maker recomenda enxaguar bem a escova e deixá-la secar completamente. Para uma limpeza mais profunda, sugere mergulhá-la num balde com água a ferver e lixívia em pó durante 30 minutos. Outra opção mais prática, segundo Tetro, é manter a escova num suporte com desinfetante, como peróxido de hidrogénio.

Porque, afinal, uma escova limpa é essencial para manter também a sua sanita (e casa de banho) verdadeiramente limpa.