Nunca mais alugue uma casa de férias sem ter em conta estes 6 cuidados

Foto by Kaitlin Blanton cedida pela Airbnb (divulgação)

Antes de fechar o contrato para alugar uma casa de férias, é fundamental estar atento a certos pormenores que podem fazer toda a diferença na sua estadia. Conheça os seis cuidados principais que deve ter para evitar surpresas e garantir umas férias sem contratempos.

A plataforma Airbnb, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) uniram esforços numa campanha para proteger os viajantes no ciberespaço, oferecendo seis recomendações e apelando a uma maior atenção.

«À medida que os portugueses começam a planear as suas merecidas pausas, os burlões podem tentar tirar partido dos momentos de maior procura, recorrendo a anúncios falsos, 'sites' fraudulentos, chamadas telefónicas ou até publicações em redes sociais», afirmam num comunicado conjunto.

Para garantir a segurança dos viajantes no ambiente digital, a Airbnb, PSP e CNCS apresentam seis conselhos, sublinhando a importância de «uma vigilância reforçada e da utilização de plataformas seguras e confiáveis».

O primeiro conselho é evitar clicar em links inesperados, pois «podem redirecionar para 'sites' que imitam páginas legítimas, mas que são desenhados para obter dados pessoais, como palavras-passe ou números de cartão de crédito».

Por isso, recomendam que se «utilizem sempre plataformas reconhecidas, como a aplicação da Airbnb ou o acesso direto ao 'site' www.airbnb.pt, garantindo que se está numa página oficial».

Deve-se «denunciar sempre qualquer suspeita de burla» às autoridades. O 'site' do CNCS disponibiliza orientações sobre como agir em caso de incidentes de cibersegurança. Além disso, alertam para que se desconfie de ofertas «demasiado baratas ou de pedidos de depósitos elevados».

Caso uma oferta pareça «demasiado boa para ser verdade, especialmente se divulgada nas redes sociais, ou se existir pressão para tomar uma decisão rápida, pode tratar-se de uma burla». Nestes casos, «o melhor é terminar imediatamente qualquer contacto», alertam.

Outro conselho é nunca pagar férias ou alojamentos através de transferência bancária direta. A Airbnb dispõe de uma plataforma segura que centraliza comunicações e pagamentos. Se alguém solicitar que a comunicação, reserva ou pagamento seja efetuado fora da plataforma, deve-se recusar e reportar a situação à Airbnb ou à plataforma respetiva.

Os restantes dois conselhos são: usar apenas «plataformas de confiança para reservar, pagar e comunicar» e adotar «palavras-passe diferentes para cada conta», ativando a autenticação de dois ou múltiplos fatores. Isto porque a reutilização das mesmas credenciais em várias contas aumenta o risco de acessos não autorizados.

Com a aproximação das férias, o subintendente Sérgio Soares, porta-voz da PSP, afirma no comunicado que «aconselhamos vivamente todos os viajantes a terem mais cuidado ao fazerem as suas reservas».

Considera-se que é «cada vez mais importante» manter-se alerta e agir com precaução, «pedindo informações e partilhando dúvidas com pessoas de confiança, pois quanto mais pessoas conhecerem as burlas, menos sucesso terão os burlões».

Se suspeitar de uma burla, deve guardar todas as comunicações trocadas (contactos, mensagens, e-mails, fotos, recibos, capturas de ecrã ou quaisquer dados relevantes) e denunciar de imediato o crime à PSP.

Devido à elevada exposição aos riscos por parte de pessoas e organizações, «existe a necessidade de aumentar a consciência e literacia sobre boas práticas digitais, especialmente durante as férias, quando tendemos a baixar a guarda». O CNCS oferece no seu 'site' diversos recursos de sensibilização, incluindo cursos 'online' gratuitos, para que, mesmo em período de descanso, possamos manter-nos ciberseguros», explica Lino Santos, coordenador nacional do CNCS.

«Encorajamos os nossos hóspedes a comunicar, reservar e pagar através da Airbnb, onde temos várias salvaguardas implementadas, como processos de pagamento seguro e políticas como a AirCover», refere Jaime Rodríguez de Santiago, diretor-geral da Airbnb Marketing Services, recomendando que se reporte qualquer situação suspeita.

«Em 2024, a nossa equipa detetou e combateu cerca de 3.200 domínios de 'phishing' operados por terceiros a nível global», conclui.