Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»

Primeiro expulso do «Secret Story 9», Bruno Miguel admitiu que não vê outra solução para concretizar o sonho de criar o seu próprio negócio.

Bruno Miguel, o primeiro concorrente expulso desta edição do Secret Story 9, esteve no programa Dois às 10, da TVI, onde falou sobre o que mudou na sua vida após a experiência no reality show.

O ex-concorrente, que entrou na casa com o segredo «Tive um gémeo evanescente», contou que neste momento está sem trabalho e que tomou uma decisão importante: emigrar. «Não vejo outra solução».

Bruno explicou que o seu objetivo sempre foi juntar capital para abrir uma clínica de fisioterapia, sonho que esperava concretizar caso tivesse vencido o programa. Agora, sem o prémio e sem emprego, considera que a emigração é o caminho para reunir o investimento necessário.

Apesar da saída precoce, garante que não se arrepende de ter entrado no jogo: «Estava numa fase da minha vida em que precisava de uma mudança.»

Bruno Miguel revelou-se confiante de que vai continuar a lutar pelos seus objetivos, mesmo fora da casa mais vigiada do país.