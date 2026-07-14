Uma casa expansível por menos de 8 mil euros? Este modelo pode ser personalizado

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A estrutura modular pode ser adaptada a diferentes necessidades, desde habitação a escritórios ou alojamentos temporários.

As casas pré-fabricadas continuam a ganhar popularidade junto de quem procura soluções mais flexíveis e potencialmente mais económicas. Entre as opções disponíveis online encontra-se uma casa modular expansível, atualmente à venda por cerca de 7.260 euros, que se destaca pelas várias possibilidades de personalização.

Uma casa pensada para diferentes utilizações

Segundo o fabricante, o modelo apresenta uma estrutura dobrável que pode ser transportada de forma mais simples e transformada numa área habitável em poucas horas, dispensando obras de construção mais complexas.

A unidade foi concebida para diferentes finalidades, podendo ser utilizada como casa de hóspedes, escritório no quintal, estúdio, alojamento temporário ou espaço de férias.

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Pode ser personalizada

Um dos principais destaques deste modelo é a possibilidade de adaptação às necessidades de cada comprador. O fabricante refere que é possível personalizar diferentes aspetos da habitação, incluindo a configuração interior, o número de divisões, a cozinha, a iluminação e até as dimensões da estrutura.

A casa encontra-se disponível em versões de 20, 30 e 40 pés — cerca de 6, 9 e 12 metros de comprimento, respetivamente.

Estrutura resistente

De acordo com a descrição do produto, a casa é construída com uma estrutura de aço e aço corten resistente às intempéries, concebida para oferecer maior durabilidade e exigir pouca manutenção.

O fabricante indica ainda que a unidade possui resistência ao fogo de classe A, além de resistência ao vento de nível 11 e a atividade sísmica de nível 9.

O preço poderá não ser o valor final

Apesar do preço anunciado, é importante ter em conta que o valor apresentado corresponde apenas à configuração base e poderá variar consoante as opções de personalização escolhidas.

Além disso, despesas relacionadas com transporte, instalação e eventuais ligações às redes de água, eletricidade e saneamento poderão aumentar o investimento final. Tal como acontece com outras construções modulares, a instalação deste tipo de estruturas poderá também estar sujeita a licenças e autorizações municipais.

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