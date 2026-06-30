Casa Real Portuguesa anuncia noivado. Filho mais novo de D. Duarte Pio vai casar e a noiva não é portuguesa

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A Casa Real Portuguesa anunciou, esta segunda-feira, 29 de junho, o noivado do infante D. Dinis de Bragança, filho mais novo de D. Duarte Pio e de Isabel de Herédia.

A novidade foi partilhada através da página oficial de Instagram da Casa Real Portuguesa, que divulgou um comunicado onde dá conta do compromisso entre o Duque do Porto e Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein.

"Suas Altezas Reais os Duques de Bragança têm o prazer de anunciar o noivado do seu filho, Sua Alteza o infante D. Dinis de Bragança, Duque do Porto, e da senhora condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg", pode ler-se.

O comunicado revela ainda que o pedido de casamento aconteceu este mês, em Lisboa. "Sua Alteza e a senhora condessa Anna Schaffgotsch ficaram noivos em Lisboa, este mês. O infante D. Dinis informou Suas Altezas Reais os Duques de Bragança e outros membros próximos da sua família. Mais detalhes sobre o dia do casamento serão anunciados oportunamente", acrescenta a nota.

De acordo com a página de Instagram Diário da Realeza, Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg, nasceu em Viena, na Áustria, em 2002. É filha de Marie e Maximilian, condes Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Barões de Trachenberg.

Segundo a mesma fonte, Anna tem três irmãos e licenciou-se em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de Economia e Gestão de Viena. Conta ainda com certificações nas áreas de Gestão Imobiliária e Gestão em Saúde

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