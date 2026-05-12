Nunca se deite sem confirmar estas 7 coisas em casa, alertam especialistas

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Chegar tarde a casa e deixar tudo por arrumar é uma realidade comum, mas dedicar apenas alguns minutos à organização antes de dormir pode fazer toda a diferença. Especialistas em limpeza e arrumação garantem que existem pequenas rotinas noturnas capazes de manter a casa em ordem, reduzir o stress matinal e tornar o início do dia muito mais tranquilo.

Muitas vezes, é difícil encontrar tempo para deixar tudo arrumado em casa, sobretudo nos dias em que se chega tarde do trabalho. Ainda assim, terminar o dia com algumas tarefas feitas pode ter um impacto significativo na forma como começa a manhã seguinte.

Segundo o site Real Simple, especialistas em organização e limpeza defendem que bastam alguns minutos de arrumação antes de dormir para manter a casa organizada e reduzir o stress logo pela manhã. Estas são as 7 pequenas rotinas que, garantem, não devem faltar ao final do dia:

Faça uma limpeza rápida à casa de banho
Passar um pano pelo lavatório e pelo espelho ajuda a evitar a acumulação de sujidade, manchas de pasta de dentes e salpicos de água. Com toalhitas desinfetantes ou um pano de microfibras, em apenas dois minutos a casa de banho fica com um aspeto cuidado.

Esvazie o lava-loiças e trate da loiça
Acordar com a cozinha sem loiça por lavar faz toda a diferença. Se tiver máquina de lavar loiça, coloque-a a funcionar antes de se deitar. Assim, quando acordar, a loiça estará pronta a arrumar e o início do dia será mais leve.

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Limpe os balcões da cozinha
Depois do jantar, aproveite para limpar todas as superfícies. Além de ajudar na higiene, esta rotina evita maus cheiros e o aparecimento de insetos. Um pano húmido ou um produto multiusos são suficientes para resolver a situação em poucos minutos.

Leve o lixo
Se o caixote estiver cheio ou tiver deitado fora restos de comida, o ideal é tratar disso antes de ir dormir. Também convém verificar os recipientes da reciclagem, evitando começar o dia com maus odores ou embalagens a transbordar.

Arrume a sala
Não é necessário fazer uma arrumação profunda. Basta apanhar objetos espalhados pelo chão, endireitar almofadas, dobrar mantas e colocar no lugar aquilo que está fora do sítio. Uma sala minimamente organizada transmite uma maior sensação de tranquilidade.

Recolha a roupa espalhada
Evite deixar roupa no chão ou em cadeiras. Peças fora do lugar criam uma sensação de desorganização e retiram conforto ao quarto. Aproveite para guardar aquilo que ainda pode voltar a usar e colocar no cesto a roupa que precisa de ser lavada.

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Faça uma ronda rápida pela casa
Antes de se deitar, passe pelas principais divisões da casa — cozinha, entrada, sala e quartos — e confirme se existe algo fora do lugar. Dedicar entre 10 e 15 minutos a esta rotina ajuda a manter a casa organizada e torna os dias menos trabalhosos.

Temas: Casa
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