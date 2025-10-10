Como lavar casacos acolchoados sem os estragar? Especialistas dão as melhores dicas

Os casacos acolchoados são indispensáveis nos dias frios, mas exigem cuidados específicos na hora da lavagem. Saiba o que fazer — e o que evitar — para preservar a forma, o conforto e a durabilidade deste tipo de peça.

Nos dias frios e chuvosos, torna-se quase impensável prescindir de casacos acolchoados e impermeáveis. Para além de proporcionarem conforto, estes casacos exigem cuidados específicos na lavagem para não comprometer o enchimento ou a forma da peça.

Especialistas em serviços de limpeza explicaram ao site Real Simple o passo a passo para limpar corretamente este tipo de casacos e preservá-los sem os danificar.

Para remover nódoas, deve aplicar um detergente líquido suave diretamente sobre a área afetada, esfregando suavemente e deixando atuar durante cerca de 15 minutos antes de enxaguar. Outra opção é usar lixívia oxigenada em pó misturada com água, formando uma pasta que se aplica sobre a mancha antes da lavagem. Se a intenção for apenas limpar manchas localizadas, basta enxaguar com água fria e pendurar o casaco para secar. Caso pretenda lavar o casaco por completo, pode optar por uma lavagem à mão ou na máquina, seguindo as instruções adequadas.

Ao lavar um casaco acolchoado à mão, comece por tratar as manchas conforme indicado. De seguida, prepare um lavatório ou recipiente grande com água fria e algumas gotas de detergente suave para a loiça. Mergulhe o casaco e mexa delicadamente, deixando-o de molho entre 15 a 30 minutos. Para secar, retire o casaco da água e apertar suavemente para remover o excesso de humidade, evitando torcer a peça, pois isso pode prejudicar o enchimento. Pendure-o num local bem ventilado para acelerar a secagem.

Se optar por lavar o casaco acolchoado na máquina, comece também por tratar as nódoas previamente. Antes de colocar o casaco na máquina, feche todos os fechos do casaco e dos bolsos, já que deixá-los abertos pode provocar rasgões ou puxões no tecido. Selecione um programa de água fria e um ciclo delicado. Para a secagem, alguns casacos podem ir à máquina em temperatura baixa, mas os especialistas recomendam sempre verificar a etiqueta de cuidados antes. Se o casaco puder ser seco na máquina, um truque para manter o enchimento fofo é adicionar bolas de secagem ou bolas de ténis ao tambor. A secagem pode exigir vários ciclos, pelo que é essencial garantir que o casaco está completamente seco antes de o retirar da máquina, alertam os especialistas.