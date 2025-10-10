Como lavar casacos acolchoados sem os estragar? Especialistas dão as melhores dicas

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 26min

Os casacos acolchoados são indispensáveis nos dias frios, mas exigem cuidados específicos na hora da lavagem. Saiba o que fazer — e o que evitar — para preservar a forma, o conforto e a durabilidade deste tipo de peça.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nos dias frios e chuvosos, torna-se quase impensável prescindir de casacos acolchoados e impermeáveis. Para além de proporcionarem conforto, estes casacos exigem cuidados específicos na lavagem para não comprometer o enchimento ou a forma da peça.

Especialistas em serviços de limpeza explicaram ao site Real Simple o passo a passo para limpar corretamente este tipo de casacos e preservá-los sem os danificar.

Para remover nódoas, deve aplicar um detergente líquido suave diretamente sobre a área afetada, esfregando suavemente e deixando atuar durante cerca de 15 minutos antes de enxaguar. Outra opção é usar lixívia oxigenada em pó misturada com água, formando uma pasta que se aplica sobre a mancha antes da lavagem. Se a intenção for apenas limpar manchas localizadas, basta enxaguar com água fria e pendurar o casaco para secar. Caso pretenda lavar o casaco por completo, pode optar por uma lavagem à mão ou na máquina, seguindo as instruções adequadas.

Ao lavar um casaco acolchoado à mão, comece por tratar as manchas conforme indicado. De seguida, prepare um lavatório ou recipiente grande com água fria e algumas gotas de detergente suave para a loiça. Mergulhe o casaco e mexa delicadamente, deixando-o de molho entre 15 a 30 minutos. Para secar, retire o casaco da água e apertar suavemente para remover o excesso de humidade, evitando torcer a peça, pois isso pode prejudicar o enchimento. Pendure-o num local bem ventilado para acelerar a secagem.

Se optar por lavar o casaco acolchoado na máquina, comece também por tratar as nódoas previamente. Antes de colocar o casaco na máquina, feche todos os fechos do casaco e dos bolsos, já que deixá-los abertos pode provocar rasgões ou puxões no tecido. Selecione um programa de água fria e um ciclo delicado. Para a secagem, alguns casacos podem ir à máquina em temperatura baixa, mas os especialistas recomendam sempre verificar a etiqueta de cuidados antes. Se o casaco puder ser seco na máquina, um truque para manter o enchimento fofo é adicionar bolas de secagem ou bolas de ténis ao tambor. A secagem pode exigir vários ciclos, pelo que é essencial garantir que o casaco está completamente seco antes de o retirar da máquina, alertam os especialistas.

Temas: Casacos

RELACIONADOS

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Este método japonês faz a roupa secar três vezes mais rápido

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

Experimentámos isto e a roupa saiu seca da máquina de lavar

Dicas

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 26 min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Há 56 min

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Há 1h e 11min

Comer este alimento uma vez por dia é fundamental para eliminar a gordura do fígado

Há 1h e 33min

Entre o ovo estrelado e cozido, qual o mais saudável? Nutricionista dá resposta que poucos esperam ouvir

Há 1h e 58min

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Ontem às 16:00

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»

Hoje às 10:34

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Ontem às 10:05

Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»

Hoje às 10:35

Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»

Hoje às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Há 1h e 11min

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego

Hoje às 08:53

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Ontem às 14:41

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Ontem às 09:23

A mensagem de Cristina Ferreira sobre Liliana que todos comentam: «Sei que muita gente não irá entender a minha opinião»

Ontem às 08:14

Fotos

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 26 min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Há 56 min

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Há 1h e 11min

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Há 1h e 11min