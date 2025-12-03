Dormir nesta posição pode ser um sinal de alarme para os casais

A forma como um casal dorme pode revelar muito mais do que simples preferências de conforto. Especialistas em comportamento e relações afirmam que determinadas posições durante o sono podem denunciar tensões, distanciamento emocional ou problemas que passam despercebidos no dia a dia.

A forma como um casal dorme pode revelar muito mais sobre a relação do que muitos imaginam. Especialistas em cognição, linguagem e psicologia referem que a posição em que duas pessoas adormecem lado a lado funciona como um espelho do estado emocional que estão a atravessar.

Segundo o site Telegrafi, os especialistas afirmam que dormir de costas um para o outro e afastados constitui o principal sinal de alarme numa relação. A ausência de contacto físico durante o sono pode indicar distanciamento emocional, necessidade de espaço ou mesmo vontade de maior independência. Em determinadas situações, esta postura resulta de uma discussão recente ou de questões por resolver. «Esta posição é um alerta de que algo não está bem entre o casal. O afastamento durante o sono pode espelhar o afastamento na vida real», explicam.

Nem todas as posições, porém, têm conotações negativas. Dormir abraçados transmite carinho, compromisso e segurança. De acordo com especialistas em linguagem corporal, esta postura reflete uma relação sólida e marcada por forte ligação emocional. «Quem dorme com a cabeça apoiada no ombro do parceiro demonstra sentir-se seguro e protegido», acrescentam.

Os casais que dormem de costas, mas próximos, revelam um equilíbrio saudável entre independência e proximidade. «É sinal de confiança e respeito mútuo. Mesmo sem contacto direto, há uma conexão emocional estável», sublinham os peritos.

Por outro lado, quando os parceiros dormem lado a lado, colados, evidencia-se uma paixão intensa e forte desejo físico, comum nas primeiras fases de uma relação. Contudo, manter esta posição com frequência pode também sugerir tendências de ciúme.

Existe ainda quem prefira dormir virado para o parceiro, mas sem o tocar. Esta opção demonstra vontade de proximidade, aliada à noção de que o espaço individual é essencial. São, em geral, casais que enfrentam bem os desafios quotidianos e valorizam tanto a intimidade como a liberdade.

Em síntese, a posição em que dois parceiros dormem pode funcionar como uma verdadeira janela para o estado emocional da relação. E, quando o afastamento físico se torna habitual, talvez seja momento de despertar para o que realmente está a acontecer — dentro e fora dos lençóis.