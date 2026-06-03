Este casal da TV portuguesa acabou o casamento de Júlia Palha da forma menos esperada

Criado pela própria com recurso a uma loja chinesa: acessório de Rita Pereira é o mais cobiçado no casamento de Júlia Palha

O casamento de Júlia Palha e Frederico Murta continua a dar que falar, mas desta vez não foi a cerimónia nem os looks dos convidados que captaram a atenção dos fãs.

Quem acabou por protagonizar um dos momentos mais comentados da noite foi um dos casais mais acarinhados da televisão portuguesa: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão.

Foi o próprio ator quem partilhou nas redes sociais várias imagens da celebração e deixou uma mensagem especial aos noivos. “Casamento lindo. Noiva linda. Noivo feliz. Amigos felizes”, escreveu, agradecendo ainda a Júlia Palha e Frederico Murta pela “festa inesquecível”.

No entanto, foi a última fotografia do carrossel de imagens que não passou despercebida aos seguidores. Na imagem, Kelly Bailey surge visivelmente satisfeita, com uma sopa e um hambúrguer nas mãos, naquele que parece ter sido o merecido reforço depois de horas de festa.

A fotografia rapidamente gerou reações e foi Rita Pereira quem acabou por revelar um detalhe inesperado. “E foram mesmo ao Mc 😂🤭”, comentou a atriz, denunciando o plano do casal após o casamento.

A revelação divertiu os seguidores, que rapidamente se identificaram com a escolha. Afinal, depois de uma noite de glamour, vestidos elegantes, fatos irrepreensíveis e muitas horas de celebração, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão optaram por algo bem mais simples e próximo da realidade de muitos portugueses: uma paragem para matar a fome antes de regressar a casa.