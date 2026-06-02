Criado pela própria com recurso a uma loja chinesa: acessório de Rita Pereira é o mais cobiçado no casamento de Júlia Palha

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Rita Pereira foi uma das muitas figuras públicas que marcaram presença no casamento de Júlia Palha e Frederico Porém Murta, que decorreu no passado sábado, dia 30 de maio, no Ribatejo.

A atriz e apresentadora deu nas vistas com um elegante vestido em tons de azul, complementado por um chapéu decorado com flores na mesma tonalidade. O acessório acabou por conquistar atenções e, esta segunda-feira, 1 de junho, Rita Pereira revelou um detalhe surpreendente: foi a própria quem o personalizou após comprar objetos para o decorar.

Através das redes sociais, a atriz partilhou um vídeo onde mostra todo o processo de decoração do chapéu e explicou como surgiu a ideia. “Decidi ser eu a decorar o meu chapéu para o casamento. Acho que já não é novidade para vocês que eu adoro ‘fazer coisas’, os ditos trabalhos manuais. Modificar roupa, fazer o meu styling, fazer a minha makeup, cabelo, costurar aqui, cortar ali… e desta vez resolvi meter mãos à obra no chapéu que ia usar no casamento da Júlia”, começou por escrever.

Rita Pereira explicou ainda que adquiriu o chapéu numa loja especializada, mas que todos os elementos decorativos foram escolhidos e aplicados por si. “Fui ao chinês buscar o kit da coragem: cola, flores e uma bandolete. Mas tinha três hipóteses para o toque final: uma flor de tecido do Atelier Fusion, uns brincos metálicos Fusion ou as flores do chinês. Depois de vários testes dignos de ‘Project Runway versão caseira’… ganharam as flores do chinês”, revelou.

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A atriz não escondeu que o processo teve alguns percalços, mas mostrou-se satisfeita com o resultado final. “Não vamos comentar o interior do chapéu, que refletia perfeitamente a minha personalidade: perfeccionista por fora, caos criativo por dentro. Mas o importante é que o trabalho ficou feito, o chapéu foi um sucesso e sobreviveu ao dia inteiro!!!”, brincou.

No final, Rita Pereira deixou ainda uma nota bem-humorada aos seguidores: “Portanto, oficialmente… já posso dizer que faço chapéus.  Aceitam-se encomendas”.

Temas: Casamento Julia Palha Rita Pereira
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