Brilha na política e partilha o ‘segredo’ para um casamento feliz há quase 30 anos. Reconhece-a nesta imagem?

Alexandra Leitão, atual candidata à Câmara Municipal de Lisboa pelo PS, abriu o coração esta manhã no programa Dois às 10. A socialista, que está casada há 27 anos, partilhou o ‘segredo’ do seu casamento, perante uma fotografia captada em 1994 durante um interrail, ao lado do marido.

Com um sorriso, falou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua relação longa e feliz. Para Alexandra Leitão, o segredo do casamento está no companheirismo: “É um cliché, mas é verdade. É a primeira pessoa a quem eu quero contar o que aconteceu, quero ouvir a opinião, quero partilhar e é recíproco.”

“Temos um casamento mesmo, genuinamente, paritário. Ambas as carreiras são importantes, ambas as vontades para se fazer o que se faz em casa são importantes, tudo é debatido, tudo é escolhido, tudo é dialogado, não há nada que imponha ao outro”, explica.

Candidata autárquica foi surpreendida no nosso programa

A manhã ficou mais especial com uma mensagem gravada pela professora primária de Alexandra, Maria Aurora Aguiar, que a acompanhou do 1.º ao 4.º ano e que carinhosamente a tratava por “Luxinha”.

Aurora não poupou elogios à antiga aluna: “Era uma criança simpática e apetecia falar com ela e comunicar”, dizendo mesmo que “era a filha que qualquer mãe gostaria de ter.”

“Tenho muito orgulho em saber que fui professora de uma grande mulher”, disse, perante a comoção da socialista.

