Momento do corte de bolo acaba muito mal entre estes noivos. Vai o amor resistir a este vídeo viral?

Divórcio? 10 sinais que indicam que o seu casamento pode estar perto do fim

O clima azedou bastante entre estes noivos, em pleno casamento. O momento ficou viral e ainda gera controvérsia

Um vídeo que circula nas redes sociais tem dado que falar e, apesar de ter sido gravado há já um mês, continua a alimentar um intenso debate online. As imagens mostram um casal a colocar os últimos detalhes na decoração do bolo de casamento, num momento que parecia leve, cúmplice e cheio de risos.

Entre brincadeiras, o par vai adicionando frutas e açúcar à sobremesa, diante de familiares e amigos que assistem com ternura. Mas a atmosfera muda num instante.

O clima começa a azedar quando o noivo decide colocar o dedo no bolo, numa atitude que, aparentemente, não caiu bem à noiva. Visivelmente contrariada, ela tenta chamá-lo à atenção na frente dos convidados. O que ninguém esperava era a reação dele: num impulso, o noivo empurra o bolo para o chão, destruindo não só a sobremesa, mas também o ambiente festivo do momento.

A noiva afasta-se, abalada e chocada, enquanto os presentes ficam em silêncio, sem saber como reagir.

Um mês depois, o episódio continua a incendiar as redes sociais. Nos comentários, muitas mulheres classificam o gesto do noivo como um sinal de alerta sério, apontando para um comportamento potencialmente agressivo e preocupante. Outras, porém, defendem que a noiva exagerou ao repreendê-lo num momento que deveria ter sido divertido, argumentando que a tensão poderia ter sido evitada.

Entre críticas, desabafos e opiniões divididas, uma coisa é certa: o vídeo continua a despertar fortes emoções e a gerar milhares de reações, e parece longe de sair do centro das atenções.

Veja o vídeo: