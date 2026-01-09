Não vá a um casamento sem ler isto. É este o valor em dinheiro que se deve oferecer

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

Receber um convite de casamento é sempre motivo de festa, mas também pode trazer um dilema: quanto dinheiro é adequado oferecer como presente? Dar demasiado pode parecer exagerado, e dar de menos pode causar constrangimentos. Neste guia, vamos ajudá-lo a descobrir o valor ideal para oferecer, de forma elegante e sem stress, garantindo que faz um presente que será apreciado.

Receber um convite de casamento desperta sempre uma dúvida frequente: quanto devo oferecer de presente? Atualmente, a forma mais prática e comum é oferecer dinheiro, mas determinar o valor adequado pode ser complicado, sobretudo quando se pretende equilibrar o orçamento pessoal com a relação que se tem com os noivos.

O montante ideal depende principalmente da proximidade com os noivos:

  • Colegas ou conhecidos: 75 a 100 euros por pessoa, ou 150 a 200 euros por casal.

  • Amigos próximos: 100 a 150 euros por pessoa, ou 200 a 300 euros por casal.

  • Familiares diretos: 150 a 250 euros por pessoa.

  • Padrinhos e madrinhas: 300 a 500 euros, ou mais para casais, considerando o papel simbólico que desempenham.

Outros fatores podem também influenciar o valor: o tipo de festa e o investimento por convidado. Muitos procuram “cobrir o prato”, oferecendo algo equivalente ao custo da refeição, geralmente entre 75 e 150 euros. A situação financeira de quem oferece deve ser ponderada, já que os noivos costumam valorizar mais a presença do que a quantia em si. Casais jovens que estão a começar a vida juntos podem receber contribuições mais generosas para ajudar nos primeiros passos.

Se não se sentir confortável em dar dinheiro, existem alternativas: listas de presentes, contribuições para a lua-de-mel ou vales e cartões-presente. A regra mais importante é optar por uma solução que faça sentido para si, demonstrando atenção e carinho sem comprometer o seu orçamento.

Temas: Casamento Dinheiro

