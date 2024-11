No dia do casamento, Ana arranjou uma forma de levar o falecido pai consigo. Saiba como

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Carla caminhou sozinha até ao altar após perder o pai meses antes do casamento

Homenagem ao pai que faleceu: Na cauda do vestido de noiva estava o nome do pai

Em bonita homenagem, Ana celebrou o pai ao entrar na igreja no dia do seu casamento

A dificuldade de subir ao altar sem o pai

Ana contou que perdeu o pai quando tinha apenas cinco anos. «Eu era filha única e era a menina do papá», contou, recordando o quão difícil foi superar a perda do pai.

O sonho de ser levada ao altar pelo progenitor caiu por água abaixo quando o pai partiu.

Apesar de não ter a presença de quem mais desejava, Ana arranjou forma de homenagear o pai na sua entrada na igreja. Na cauda do vestido de noiva, Ana pediu para colocar o nome do pai, celebrando este neste momento tão especial. «Levei o meu pai no coração, tal como faço todos os dias», afirmou.

Na ausência do pai, Ana entrou com a mãe a a irmã na igreja.

História emociona Cristina Ferreira

Quem não conseguiu deixar passar ao lado a história de Ana foi Cristina Ferreira, que, ao assistir à reportagem onde Ana dá o seu testemunho, não conteve a emoção.

Outros testemunhos

Carla e Patrícia também testemunharam o mesmo sentimentos que Ana. Carla e Patrícia sonhavam igualmente que o seu pai a levasse ao altar, mas esse sonho foi destruído com o falecimento deste.