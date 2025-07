Depois de casar, Valter viu o último suspiro da mulher: «Não te preocupes que eu trato dos teus pais»

A história emocionante de Valter e Rita, que descobriram a pior notícia dias antes de casar.

Depois de meses de luta contra um cancro da mama agressivo, Rita perdeu a vida, deixando Valter viúvo, apenas três meses após o fim dos tratamentos. Mas até ao último instante, o amor falou mais alto.

Nos últimos dias de vida, Rita foi internada. Valter esteve sempre ao lado dela, com receio de que a mulher pudesse partir sozinha. Mas conseguiu estar presente até ao último suspiro: "Disse-lhe: 'Não te preocupes que eu cuido dos teus pais e da tua avó, podes ir tranquila'", recorda Valter, num dos momentos mais emocionantes da sua passagem pelo “Dois às 10”.

Uma semana depois de fazer 32 anos, Rita despediu-se da vida.

Hoje, Valter mantém viva a memória da mulher no antigo quarto do casal, transformado num memorial. E guarda outro desejo: cumprir o plano que Rita chegou a pôr em marcha dias antes do casamento — a estimulação hormonal e preservação de óvulos.

Valter sonha ser pai e, para isso, está disposto a lutar pela mudança da lei que, atualmente, não permite que viúvos recorram a óvulos congelados da companheira já falecida.