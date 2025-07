Dias após a morte, Valter leu algo no telemóvel da mulher que o marcou para sempre

No «Dois às 10», Valter partilhou uma história comovente de amor, coragem e perda. Rita foi diagnosticada com cancro da mama antes do casamento. Dois meses depois, não resistiu e faleceu.

A história de amor de Valter e Rita, contada recentemente no programa "Dois às 10", continua a emocionar o país. Depois de partilhar o percurso marcante que viveu ao lado da mulher — desde o diagnóstico de um cancro agressivo dias antes do casamento até ao momento em que lhe deu o último adeus —, Valter revelou um detalhe comovente: Rita sabia que não ia resistir e preparou tudo para o proteger e orientar depois da sua partida.

«Teve o discernimento de deixar coisas escritas: orientações para eu seguir, pessoas para eu agradecer», contou Valter, com emoção visível na voz.

Rita, que foi diagnosticada com um cancro da mama em fase avançada 20 dias antes do casamento, lutou com todas as forças ao lado do marido. Viveram o casamento, começaram os tratamentos e tentaram manter a esperança, mesmo quando a doença voltou com ainda mais agressividade.

Apesar de tudo, Rita nunca perdeu a lucidez nem o amor profundo que sentia por Valter. Mesmo sem falar sobre o assunto de forma direta, teve consciência de que o fim estava próximo — e agiu com uma coragem silenciosa que comove.

«Deixou-me escrito no telemóvel, e eu sei que era para eu ler», revelou Valter.

Essas palavras, guardadas como um último gesto de amor, foram a forma que Rita encontrou de continuar presente na vida do marido — mesmo depois da partida. Instruções práticas, agradecimentos a pessoas que os acompanharam e sinais de cuidado e carinho que confirmam aquilo que Valter já tinha dito no programa: “A Rita sempre foi luz, alegria, enchia uma sala só com a presença.”

Rita faleceu há três meses. Tinha apenas 32 anos.