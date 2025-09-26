Casamento de sonho torna-se pesadelo. Casal encontra algo impensável no dia de dar o nó

O que prometia ser um casamento de sonho para Daniela e Bruno, em Palmela, acabou por se transformar num autêntico pesadelo, marcado por atrasos, falhas e contratempos inesperados.

Daniela e Bruno acreditavam que iam viver o dia mais feliz das suas vidas. No entanto, o casamento, celebrado no passado dia 6 de setembro, em Palmela, transformou-se num verdadeiro pesadelo.

A história de amor começou há cinco anos, nas redes sociais. Um gosto aqui, um comentário ali… e rapidamente nasceu um romance. Daniela apaixonou-se pelo sotaque de Bruno e, em pouco tempo, o pedido de casamento aconteceu na Irlanda. O casal sonhava com uma cerimónia intimista, rodeada de familiares e amigos.

No entanto, quando o grande dia chegou, nada estava como planeado. “Quando o Bruno chegou ao casamento, não estava nada montado”, contou Daniela, ainda incrédula. O cenário incluía loiças por lavar, toalhas e guardanapos em falta, copos sujos e até um arco a cair em cima da conservadora que ia celebrar a união.

O jantar, que deveria ser um dos momentos altos, só chegou às 18 horas… e veio de Uber. “Os meus familiares e amigos tiveram de lavar loiça para conseguirmos avançar com a festa”, acrescentou Daniela.

Apesar do caos, o amor acabou por se impor. O casal, que já vive junto desde 2020, não deixou que os imprevistos apagassem a felicidade de dizer o “sim”.