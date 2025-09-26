Casamento de sonho torna-se pesadelo. Casal encontra algo impensável no dia de dar o nó

  • Dois às 10
  • Há 1h e 51min

O que prometia ser um casamento de sonho para Daniela e Bruno, em Palmela, acabou por se transformar num autêntico pesadelo, marcado por atrasos, falhas e contratempos inesperados.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Daniela e Bruno acreditavam que iam viver o dia mais feliz das suas vidas. No entanto, o casamento, celebrado no passado dia 6 de setembro, em Palmela, transformou-se num verdadeiro pesadelo.

A história de amor começou há cinco anos, nas redes sociais. Um gosto aqui, um comentário ali… e rapidamente nasceu um romance. Daniela apaixonou-se pelo sotaque de Bruno e, em pouco tempo, o pedido de casamento aconteceu na Irlanda. O casal sonhava com uma cerimónia intimista, rodeada de familiares e amigos.

No entanto, quando o grande dia chegou, nada estava como planeado. “Quando o Bruno chegou ao casamento, não estava nada montado”, contou Daniela, ainda incrédula. O cenário incluía loiças por lavar, toalhas e guardanapos em falta, copos sujos e até um arco a cair em cima da conservadora que ia celebrar a união.

O jantar, que deveria ser um dos momentos altos, só chegou às 18 horas… e veio de Uber. “Os meus familiares e amigos tiveram de lavar loiça para conseguirmos avançar com a festa”, acrescentou Daniela.

Apesar do caos, o amor acabou por se impor. O casal, que já vive junto desde 2020, não deixou que os imprevistos apagassem a felicidade de dizer o “sim”. 

Temas: Casamento Noivado Dois às 10 Cristina Ferreira

A Não Perder

Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»

Há 34 min

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Hoje às 08:40

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Ontem às 17:00

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Ontem às 16:30

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Ontem às 16:00

Afinal, o que é seguro (ou não) comer depois da data de validade?

Ontem às 15:30

Cristina Ferreira deslumbra com visual que é comparado ao da rainha Letizia

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Há 1h e 31min

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

17 set, 12:09

Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»

Ontem às 10:16

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

24 set, 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Ontem às 15:19

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Ontem às 12:43

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Fora do Estúdio

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Hoje às 08:40

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Ontem às 16:00

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

24 set, 16:07

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

24 set, 11:31

Fotos

Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»

Há 34 min

Casamento de sonho torna-se pesadelo. Casal encontra algo impensável no dia de dar o nó

Há 1h e 51min

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Hoje às 08:40

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Ontem às 17:00