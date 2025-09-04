«Há padres que não deixam»: Vestido de casamento da filha de Vítor Baía quebra regras de cerimónia?

  Dois às 10
  Hoje às 11:03

O casamento de Beatriz Baía, filha de Vítor Baía, foi marcado por emoção e elegância, mas o vestido escolhido pela noiva acabou por gerar debate no «Dois às 10», na TVI.

O antigo guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional, Vítor Baía, levou a filha ao altar num dos dias mais felizes da sua vida. Beatriz, de 28 anos, trocou alianças com Sebastião Sousa Guedes, numa cerimónia onde não faltaram momentos especiais. A família marcou presença em peso: Alexandra Almeida, mãe da noiva e ex-mulher de Vítor Baía, esteve presente, tal como a atual companheira do ex-futebolista, Andreia Santos. Os filhos mais novos, Rodrigo e Matilde, encantaram ao entrar na igreja como meninos das alianças.

Apesar da felicidade do momento, o vestido escolhido pela noiva não passou despercebido. No Dois às 10, Cláudio Ramos comentou que achou estranho Beatriz ter optado por um modelo cai-cai sem usar um enxarpe, tendo em conta que a cerimónia foi religiosa. Já Luísa Castel-Branco foi perentória: «Está errado. São as regras.»

Também Cristina Ferreira deixou a sua opinião, lembrando que há padres que não permitem a entrada de noivas com vestidos deste estilo: «Há padres que não deixam que as noivas vão assim.»

Um detalhe que acabou por gerar discussão, mas que não ofuscou a alegria de um dia inesquecível para a família Baía.

Temas: Casamento Vitor baia Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

