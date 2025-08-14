Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Transforme o que normalmente deita fora em algo incrível. As cascas de batata podem tornar-se num snack crocante na airfryer, perfeito para petiscar sem culpa e sem desperdício.

As cascas de batata, frequentemente descartadas, podem ser reutilizadas para criar um snack saboroso, económico e crocante. Além de ajudar a reduzir o desperdício alimentar, esta receita simples é ideal para acompanhar refeições ou servir como petisco rápido.

Para preparar, lave cuidadosamente 12 batatas e retire-lhes a casca. Coloque-as numa taça com água e deixe de molho por 10 minutos. Depois, seque-as bem com um pano limpo e seco. Transfira para uma taça, adicione quatro colheres de sopa de azeite e envolva tudo uniformemente.

De seguida, coloque as cascas na air fryer, selecione o programa de batatas fritas a 200 °C durante 8 minutos. A meio do tempo, mexa delicadamente e continue a cozedura. Quando estiverem douradas e estaladiças, retire-as e polvilhe com sal grosso. Sirva de imediato e desfrute deste petisco leve e irresistível.