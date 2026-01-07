Não volte a deitar fora as cascas dos legumes. Faça este caldo caseiro

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 40min
Cascas de legumes
Cascas de legumes
Image by freepik

O que muitos consideram lixo pode ser transformado num caldo caseiro delicioso, saudável e cheio de sabor. Com esta dica simples, vai aprender a aproveitar restos que normalmente acabam no lixo, poupando dinheiro e tornando as suas receitas ainda mais nutritivas.

Em vez de recorrer a caldos industrializados, é possível fazer um caldo de legumes caseiro e saboroso, ao mesmo tempo que se evita o desperdício. A sugestão é da criadora de conteúdos Alice Miranda, conhecida como @apalipicepe no Instagram.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Alice explicou que sempre que cozinha guarda os restos de legumes, incluindo cascas, talos e folhas, e depois congela para utilizar mais tarde. Entre os seus favoritos estão cascas de cebola e alho, talos de aipo e cenoura, enquanto evita alguns ingredientes, como talos de brócolos ou cascas de abóbora.

Para preparar o caldo, basta colocar todas as sobras num robôt de cozinha ou numa panela normal, cobrir com água, temperar com sal, pimenta, dentes de alho e, se houver, um raminho de coentros. Depois é só deixar cozinhar durante cerca de 30 minutos.

E o melhor: este caldo caseiro pode servir como base para várias receitas, como um risoto saboroso, garantindo sabor e sustentabilidade na cozinha.

