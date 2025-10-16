Nunca mais deite fora cascas de limão – vai ficar de boca aberta com isto

Muitas pessoas deitam fora as cascas de limão sem imaginar o que podem realmente fazer.

Sabia que enterrar cascas de limão no jardim traz inúmeros benefícios para o solo e para as plantas? Além de ser uma forma sustentável de reduzir desperdícios, as cascas de limão oferecem vantagens que podem transformar completamente o seu jardim.

Segundo o site Directo al Paladar, as cascas de limão são ricas em nutrientes essenciais, como cálcio, potássio e fósforo, que ajudam a melhorar a fertilidade do solo e promovem o crescimento saudável das plantas. O seu aroma cítrico ajuda a afastar pragas, como formigas e lesmas, enquanto as suas propriedades naturais combatem fungos, mantendo o solo saudável. À medida que as cascas se decompõem, também melhoram a estrutura do solo, facilitando a retenção de água e criando um ambiente mais favorável para as raízes das plantas.

Como utilizar as cascas de limão

Prepare as cascas: Rale-as ou corte-as em pedaços pequenos. Isto acelera a decomposição e a libertação dos nutrientes. Misture com o solo: Distribua as cascas de forma uniforme no solo ou no substrato das plantas. Controle a quantidade: Não exagere na utilização, para evitar alterações no pH do solo.

Quantidades ideais para diferentes vasos

A quantidade de cascas de limão deve ser ajustada consoante o tamanho do vaso: