Nunca mais deite fora cascas de limão – vai ficar de boca aberta com isto

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 27min
Cascas de limão
Cascas de limão

Muitas pessoas deitam fora as cascas de limão sem imaginar o que podem realmente fazer.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sabia que enterrar cascas de limão no jardim traz inúmeros benefícios para o solo e para as plantas? Além de ser uma forma sustentável de reduzir desperdícios, as cascas de limão oferecem vantagens que podem transformar completamente o seu jardim.

Segundo o site Directo al Paladar, as cascas de limão são ricas em nutrientes essenciais, como cálcio, potássio e fósforo, que ajudam a melhorar a fertilidade do solo e promovem o crescimento saudável das plantas. O seu aroma cítrico ajuda a afastar pragas, como formigas e lesmas, enquanto as suas propriedades naturais combatem fungos, mantendo o solo saudável. À medida que as cascas se decompõem, também melhoram a estrutura do solo, facilitando a retenção de água e criando um ambiente mais favorável para as raízes das plantas.

Como utilizar as cascas de limão

  1. Prepare as cascas: Rale-as ou corte-as em pedaços pequenos. Isto acelera a decomposição e a libertação dos nutrientes.

  2. Misture com o solo: Distribua as cascas de forma uniforme no solo ou no substrato das plantas.

  3. Controle a quantidade: Não exagere na utilização, para evitar alterações no pH do solo.

Quantidades ideais para diferentes vasos

A quantidade de cascas de limão deve ser ajustada consoante o tamanho do vaso:

  • Vasos pequenos: Utilize ¼ de uma casca.

  • Vasos médios: Use metade de uma casca.

  • Vasos grandes ou árvores de fruto: Pode utilizar uma casca inteira.

Temas: Cascas de limão

RELACIONADOS

O que nunca plantar perto dos seus limoeiros ou laranjeiras

Aprenda a conservar limões em casa antes que se estraguem

Estas são as plantas que nunca deve ter ao pé dos limoeiros ou laranjeiras

A melhor mousse de limão tem apenas um truque. E nós contamos-lhe qual

Dicas

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 42min

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Há 1h e 52min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 1h e 56min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 14min

Resultados visíveis em 8 semanas: Esta máquina de depilação está a menos de 100 euros

Hoje às 11:21

Este aspirador robot está a menos de 100 euros e não para de somar elogios na Amazon

Hoje às 10:55

Todos falam do sérum hidratante do Lidl. Mas será que funciona? Farmacêutica esclarece

Hoje às 09:00
MAIS

Mais Vistos

Ex-diretor da TVI fala sobre a relação de Cristina Ferreira e João Monteiro: «Esperou até poder investir»

Ontem às 11:40

Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar milhares de euros

Hoje às 12:57

Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»

Ontem às 10:13

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira enfrentou contratempo que afeta milhares de portugueses

Hoje às 08:52

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Ontem às 16:17

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Ontem às 15:21

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Ontem às 09:10

Fotos

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 42min

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Há 1h e 52min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 1h e 56min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 14min