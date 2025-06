Esqueça os Açores: uma das melhores cascatas de Portugal está no Algarve (e mergulhar nela é grátis)

Pode parecer mentira, mas uma das cascatas mais deslumbrantes de Portugal não está escondida entre as paisagens luxuriantes dos Açores. Está bem mais perto — no coração do Algarve — e não só é de fácil acesso, como também é perfeita para um mergulho refrescante. Se está a planear uma escapadinha e pensava que precisava de atravessar o Atlântico para encontrar cenários naturais de cortar a respiração, talvez seja altura de reconsiderar.

Em pleno coração do Algarve, entre colinas suaves e paisagens verdejantes, há um lugar onde o som da água a cair se mistura com o chilrear dos pássaros e os cliques das máquinas fotográficas. Falamos da Queda do Vigário, uma cascata de rara beleza natural, situada na pitoresca freguesia de Alte, no concelho de Loulé. Este pequeno paraíso escondido voltou a ganhar destaque — e desta vez, com água a correr e promessas de um verão mais fresco e fotogénico.

Durante anos, a visita à Queda do Vigário era uma espécie de roleta russa: nem sempre havia água, os acessos estavam longe de ser ideais e, em alguns períodos, o abandono começava a dar sinais. Muitos viajantes partilharam nas redes sociais e em plataformas como o TripAdvisor a desilusão de chegar ao local e encontrar uma cascata… sem cascata. Mas os ventos mudaram.

2025: o regresso da natureza em pleno

Com um ano particularmente chuvoso, o cenário mudou drasticamente. A cascata ganhou vida e a água voltou a cair com força, criando uma cortina líquida de 24 metros de altura que desemboca num lago cristalino. E foi precisamente este renascimento natural que atraiu a atenção de alguns dos mais influentes bloggers e fotógrafos portugueses, transformando a Queda do Vigário numa verdadeira estrela das redes sociais.

Como chegar e o que esperar

A cascata está alimentada pela ribeira de Alte, nascida na Quinta do Freixo, que se junta mais à frente com a ribeira de Algibre, formando a ribeira de Quarteira. O percurso até lá é relativamente acessível, embora com alguns troços que exigem atenção. Mas o esforço é largamente recompensado: à chegada, um verdadeiro postal em movimento espera por si.

O espaço está mais cuidado, e embora ainda mantenha aquele ar rústico e pouco explorado — parte do seu charme —, a visita é agora mais segura e convidativa. E sim, este ano há água, e em abundância.

Ainda um tesouro escondido

Se procura um local especial no Algarve, longe das multidões das praias e com potencial para momentos únicos — tanto na câmara como na memória —, a Queda do Vigário é o destino certo. Mas atenção: o segredo começa a espalhar-se. Se quer viver este recanto em toda a sua tranquilidade e pureza, o melhor é ir já. Antes que o resto do mundo descubra.