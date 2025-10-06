Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Descubra como assar castanhas em casa que ficam exatamente como as da rua.
Com a chegada do outono, volta também o prazer de saborear castanhas quentinhas. Nos dias mais frios, dificilmente se encontra algo que rivalize com o sabor reconfortante de um cartucho acabado de sair da brasa.
No entanto, quem pensa que só na rua se conseguem castanhas perfeitas engana-se: existe um truque simples para as preparar em casa em apenas 25 minutos, mantendo a mesma textura, sabor e facilidade de descascar.
A receita é partilhada pelo chef Tiago Silva, da página de Instagram @qchef_ochefemtuacasa, que assegura que, se seguir todos os passos à risca, não há como falhar.