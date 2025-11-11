Esqueça o trabalho de cortar as castanhas. Este utensílio faz tudo por si

Se adora castanhas, mas detesta o trabalho de as cortar e preparar, temos boas notícias.

Chegou a época das castanhas assadas e, com ela, o aroma inconfundível que preenche as ruas. É uma das tradições mais queridas do outono português, mas há um pormenor que nem todos apreciam: a tarefa de fazer o corte certo sem se magoar. Foi para resolver esse problema que o cortador em forma de estrela ganhou destaque nas redes sociais.

O sucesso do utensílio explica-se facilmente. Fabricado em aço inoxidável, com dimensões compactas, permite fazer um corte em cruz com apenas um movimento. Basta colocar a castanha, pressionar ligeiramente e ela fica pronta para ir ao forno. O resultado são castanhas que se abrem naturalmente durante a cozedura e mais fáceis de descascar.

A limpeza também é prática: pode ser lavado com água e sabão ou na máquina de lavar loiça. As lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas mesmo com o uso frequente e o tamanho reduzido facilita a arrumação. O cortador é especialmente eficaz em castanhas de tamanho médio ou grande, embora as mais pequenas possam requerer algum ajuste.

No geral, o utensílio tem conquistado quem gosta de preparar castanhas em casa. O design seguro, a eficiência do corte e a facilidade de utilização fazem dele um aliado perfeito para a temporada de outono. Pequeno, resistente e acessível, mostra que as soluções mais simples podem transformar a experiência de assar castanhas.