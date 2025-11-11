Esqueça o trabalho de cortar as castanhas. Este utensílio faz tudo por si

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:00

Se adora castanhas, mas detesta o trabalho de as cortar e preparar, temos boas notícias.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Chegou a época das castanhas assadas e, com ela, o aroma inconfundível que preenche as ruas. É uma das tradições mais queridas do outono português, mas há um pormenor que nem todos apreciam: a tarefa de fazer o corte certo sem se magoar. Foi para resolver esse problema que o cortador em forma de estrela ganhou destaque nas redes sociais.

O sucesso do utensílio explica-se facilmente. Fabricado em aço inoxidável, com dimensões compactas, permite fazer um corte em cruz com apenas um movimento. Basta colocar a castanha, pressionar ligeiramente e ela fica pronta para ir ao forno. O resultado são castanhas que se abrem naturalmente durante a cozedura e mais fáceis de descascar.

A limpeza também é prática: pode ser lavado com água e sabão ou na máquina de lavar loiça. As lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas mesmo com o uso frequente e o tamanho reduzido facilita a arrumação. O cortador é especialmente eficaz em castanhas de tamanho médio ou grande, embora as mais pequenas possam requerer algum ajuste.

No geral, o utensílio tem conquistado quem gosta de preparar castanhas em casa. O design seguro, a eficiência do corte e a facilidade de utilização fazem dele um aliado perfeito para a temporada de outono. Pequeno, resistente e acessível, mostra que as soluções mais simples podem transformar a experiência de assar castanhas.

Temas: Castanhas

RELACIONADOS

Experimente isto ao preparar castanhas e vai ver que nunca mais se queimam

Dicas

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Ontem às 17:00

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Ontem às 16:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Ontem às 15:00

De 218€ para 94€: este robot aspira, lava e adapta-se a todas as superfícies

Ontem às 10:45

Liliana Filipa desvenda 'segredo' de casa que poucos conhecem

Ontem às 09:47

Abriu um supermercado com preços mais baixos que o normal. Aqui é possível fazer um avio por 40 euros

10 nov, 16:00

É assim que vai conseguir recuperar as suas peças manchadas com lixívia

10 nov, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

Ontem às 10:49

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

Ontem às 09:53

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

Ontem às 11:25

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

Ontem às 11:56

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

Ontem às 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

10 nov, 08:51

Fotos

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Ontem às 17:00

«Se há pessoa que sinto como protetor, é...»: em dia especial, Cristina Ferreira declara-se a um dos homens da sua vida

Ontem às 16:02

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Ontem às 16:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Ontem às 15:00