Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Evite desconfortos intestinais ao colocar de lado esta parte da castanha.

Comer castanhas assadas, cozidas ou de qualquer outra forma é uma tradição do outono, mas muitas pessoas, mesmo gostando deste fruto seco, evitam-no por sentirem inchaço ou mal-estar abdominal.

Isto deve-se ao facto de as castanhas serem extremamente ricas em fibras e, ao chegarem ao intestino, serem fermentadas pelas bactérias intestinais. É exatamente este processo que pode causar desconfortos intestinais.

Felizmente, existe uma forma de reduzir este efeito. Basta seguir uma das recomendações de Oksi, coach de saúde e autora do livro Vegetal a 100%:«Retirar o germe da castanha vai facilitar ainda mais a sua digestão. Ele está na ponta da castanha e é parte mais indigesta da mesma».

O germe funciona como uma espécie de embrião, de onde o fruto se desenvolve, e acabamos por consumi-lo sem perceber que, nessa pequena ponta, se encontra um dos responsáveis pela indigestão.