Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00

Evite desconfortos intestinais ao colocar de lado esta parte da castanha.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Comer castanhas assadas, cozidas ou de qualquer outra forma é uma tradição do outono, mas muitas pessoas, mesmo gostando deste fruto seco, evitam-no por sentirem inchaço ou mal-estar abdominal.

Isto deve-se ao facto de as castanhas serem extremamente ricas em fibras e, ao chegarem ao intestino, serem fermentadas pelas bactérias intestinais. É exatamente este processo que pode causar desconfortos intestinais.

Felizmente, existe uma forma de reduzir este efeito. Basta seguir uma das recomendações de Oksi, coach de saúde e autora do livro Vegetal a 100%:«Retirar o germe da castanha vai facilitar ainda mais a sua digestão. Ele está na ponta da castanha e é parte mais indigesta da mesma».

O germe funciona como uma espécie de embrião, de onde o fruto se desenvolve, e acabamos por consumi-lo sem perceber que, nessa pequena ponta, se encontra um dos responsáveis pela indigestão.

Temas: Castanhas

RELACIONADOS

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Dicas

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Ontem às 17:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Ontem às 15:00

Esqueça o trabalho de cortar as castanhas. Este utensílio faz tudo por si

Ontem às 14:00

De 218€ para 94€: este robot aspira, lava e adapta-se a todas as superfícies

Ontem às 10:45

Liliana Filipa desvenda 'segredo' de casa que poucos conhecem

Ontem às 09:47

Abriu um supermercado com preços mais baixos que o normal. Aqui é possível fazer um avio por 40 euros

10 nov, 16:00

É assim que vai conseguir recuperar as suas peças manchadas com lixívia

10 nov, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

Ontem às 10:49

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

Ontem às 09:53

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

Ontem às 11:25

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

Ontem às 11:56

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

Ontem às 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

10 nov, 08:51

Fotos

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Ontem às 17:00

«Se há pessoa que sinto como protetor, é...»: em dia especial, Cristina Ferreira declara-se a um dos homens da sua vida

Ontem às 16:02

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Ontem às 16:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Ontem às 15:00