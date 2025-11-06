Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

Aprenda a fazer castanhas assadas iguais às da rua.
Com a chegada do outono, regressa também o tradicional ritual das castanhas assadas. Nos dias frios, há pouco que se compare ao sabor reconfortante de um cartucho acabado de sair da brasa.
No entanto, engana-se quem pensa que só na rua é possível conseguir estas castanhas. Pode prepará-las em casa, em apenas 25 minutos.
A receita foi partilhada por Tiago Silva. Veja aqui:
Ingredientes:
1 kg de castanhas;
2 punhados de sal;
Água a ferver.
Preparação:
Faça um corte na horizontal, na parte de baixo das castanhas;
Coloque as castanhas em água a ferver durante 20 minutos;
Retire a água e, sem as secar, disponha-as na travessa da air fryer;
Acrescente o sal e leve à air fryer por 25 minutos a 185 ºC.