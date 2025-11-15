Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

Com a air fryer, em poucos minutos, consegue castanhas iguais às da rua.

Todos queremos castanhas com o sabor das que se vendem na rua, mas sem um forno a lenha ou um fogareiro a carvão, pode ser difícil alcançar exatamente o mesmo resultado. Ainda assim, existem técnicas que aproximam bastante o sabor.

A air fryer transformou a maneira de preparar castanhas, sobretudo pelo tempo reduzido de cozimento. Em apenas 20 minutos, é possível ter castanhas estaladiças e prontas para comer. Segundo a chef Tamara Rocha, só precisa de dois ingredientes: castanhas e sal, além de seguir alguns passos simples.

Comece por fazer um corte em cruz em cada castanha. Coloque-as numa taça e adicione uma quantidade generosa de sal. Em seguida, cubra com água a ferver e deixe repousar por 20 minutos. Depois desse tempo, escorra a água, disponha as castanhas num tabuleiro e leve à air fryer — ou ao forno, se preferir — por alguns minutos até ficarem douradas e estaladiças.

