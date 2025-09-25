Tem lareira ou churrasqueira? Descobrimos o assador que deixa as castanhas perfeitas como as da rua

Este artigo pode conter links afiliados*

Se também passa o ano inteiro à espera de que o outono chegue, vai gostar disto.

Há qualquer coisa de mágico nesta estação: as folhas douradas que forram o chão, o cheiro a maçã e canela que parece aquecer a casa, a mantinha no sofá e uma chávena fumegante entre as mãos. E, claro, as castanhas. Quentes, com a casca estalada, como as que compramos embrulhadas em cartucho na rua. A boa notícia é que agora também podem sair perfeitas em casa — com um assador italiano que já anda a conquistar fãs pela sua simplicidade e resultados.

O sabor do outono, sem sair de casa

Fabricada em Itália, a frigideira da marca CRUCCOLINI foi pensada precisamente para assar castanhas em fogo aberto, seja na lareira ou na churrasqueira. Em ferro robusto e com cabo longo, é resistente ao calor e permite virar as castanhas sem arriscar queimaduras. Como explica um utilizador francês, “faz o que se pede: meter castanhas e consegui-las virar sem se queimar".

Um clássico que pede lareira e copo de vinho

Muitos compradores destacam o ambiente que o assador cria: noites frias, lume aceso e o ritual das castanhas a crepitar. “Uso frequentemente, as castanhas são uma maravilha… Funciona realmente muito bem e é robusto e cómodo! Excelentes noites à frente da lareira com um copo de vinho”, conta um cliente italiano. Outro acrescenta: “Finalmente encontrei a frigideira certa para assar castanhas em fogo aberto. O tamanho é excelente. Recomendação absoluta de compra.”

Adquira o assador aqui

Prático e eficaz

Apesar de parecer um utensílio simples, a experiência dos utilizadores mostra que funciona mesmo. “É fácil de usar, não muito pesado e permite assar perfeitamente as castanhas. Uso-o frequentemente no inverno e estou muito contente”, diz outro comprador francês. Há também quem sublinhe a rapidez: “Em 20 minutos as castanhas estavam lindas e prontas! Muito satisfeito.”

Para todos os espaços

Nem todos têm lareira em casa — e mesmo assim o assador continua a ser uma boa opção. Um utilizador italiano partilhou: “Não tendo uma lareira em casa mas um fogão a lenha com portinhola lateral, decidimos comprá-lo porque não queríamos desistir das castanhas dado o período... Satisfez completamente as nossas expectativas, prática, rápido a cozer e não suja.”

No fim, sobra a sensação de que este assador traz para dentro de casa um pedaço da tradição de rua: castanhas quentes, estaladiças e com aquele sabor que marca o outono.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.