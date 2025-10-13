Experimente isto ao preparar castanhas e vai ver que nunca mais se queimam

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 31min
Castanhas
Castanhas

Há um pequeno segredo que muda tudo quando chega a época das castanhas. Experimente este método e diga adeus às castanhas queimadas.

Quem é fã de castanhas concordará que assar na brasa, com carvão, é uma das melhores formas de as saborear — o resultado é delicioso e sabe a outono. No entanto, como este método é difícil de reproduzir em casa, a alternativa passa pelo forno ou pela air fryer, que também garantem um ótimo resultado.

Se costuma preparar castanhas em casa, tem mesmo de conhecer o truque do papel de alumínio. Partilhado pelo site Directo al Paladar, este método assegura que as castanhas não se queimam, mesmo quando o forno é mais “temperamental” e não mantém a temperatura constante. Mas afinal, como funciona?

A preparação é simples e mantém-se igual. Comece por limpar bem as castanhas, removendo qualquer sujidade ou restos de terra. Verifique também se existe alguma com buracos ou estragada e retire-a. Em seguida, faça um corte em cruz em cada castanha, o suficiente para atingir a pele interior, mas sem cortar demasiado o fruto.

Coloque-as depois de molho em água fria com um pouco de sal, durante 15 a 30 minutos, e pré-aqueça o forno a 180 °C.
Escorra e seque as castanhas. Divida-as em grupos de 20 a 30 unidades e envolva cada grupo numa única folha de papel de alumínio, dobrada como se fosse um envelope. Deve usar apenas uma folha por conjunto, bem fechada, mas não demasiado apertada, pois precisa de inflar durante a cozedura. Leve ao forno.

Após 30 minutos, as castanhas deverão estar bem cozidas. Retire um dos envelopes e verifique se estão ao seu gosto — devem ficar macias e suculentas.

Antes de as comer, deixe arrefecer durante cerca de 10 minutos. Evite que arrefeçam completamente antes de as descascar, já que é mais fácil retirar a casca e a pele enquanto ainda estão quentes.

Por fim, desfrute das suas castanhas quentinhas e perfeitas.

Temas: Castanhas Outono

