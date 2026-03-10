Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Entre na festa do 18.º aniversário de João, filho de Catarina Furtado e João Reis!

Aos 53 anos, Catarina Furtado deslumbrou em biquíni nas Filipinas e mostrou que a idade é apenas um número.

A apresentadora Catarina Furtado voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais ao partilhar várias fotografias da sua mais recente viagem de sonho. As imagens mostram-na em cenários deslumbrantes nas Filipinas, e há algo que não passa despercebido: a sua excelente forma física em biquíni aos 53 anos. É verdadeiramente impressionante!

Catarina revelou que esta experiência foi muito mais do que uma simples escapadela de férias: “Já cá, em Portugal, mas ainda com a cabeça nas Filipinas. Uma viagem exterior e interior”, escreveu.

Ao longo da publicação, a apresentadora explicou que a viagem trouxe diversas reflexões e aprendizagens que pretende partilhar futuramente. Além disso, deixou a pista de que algo novo poderá estar a caminho: “Muitas aprendizagens que oportunamente irei partilhar (projeto novo)".

Nas imagens, Catarina surge relaxada e feliz, demonstrando também gratidão pelo bom desenrolar da viagem. “Aqui ficam apenas algumas imagens, agradecendo sempre ao universo. O facto de tudo ter corrido tão bem, inclusivamente não termos ficado retidas na escala no Dubai no nosso regresso, apenas por um dia!”.

A publicação assume ainda um tom mais sério, refletindo sobre acontecimentos recentes a nível internacional: “No dia seguinte, o mundo mudou um bom bocado e de forma assustadora".

A apresentadora admite que, por vezes, é difícil partilhar momentos de felicidade quando outras pessoas enfrentam situações complicadas noutros pontos do mundo. “É sempre muito estranho partilhar momentos bons quando tantas pessoas estão, em lugares diferentes mas à mesma hora, a viver situações terríveis…”.