«Nunca o tinha feito»: pai de Catarina Furtado surpreende a apresentadora em evento público

Através da sua página de Instagram, a comunicadora revelou que foi surpreendida pelo pai, Joaquim Furtado, que decidiu partilhar publicamente alguns dos seus poemas, algo que nunca tinha feito ao longo de toda a vida.

"No evento de Entrega dos Prémios Comunicação Corações Capazes de Construir da minha associação @coracoescomcoroa, o meu pai surpreendeu-me porque quis partilhar publicamente alguns dos seus poemas (sendo que ao longo de toda uma vida a escrever poesia, nunca o tinha feito)", começou por escrever.

Catarina Furtado explicou ainda que o gesto ganhou um significado ainda mais especial por ter acontecido num evento dedicado às causas que ambos valorizam.

"Fiquei comovida por ter escolhido um momento especial da 'minha' CCC, por existir uma justificação que vai muito além da exposição do seu talento: as causas dos direitos das mulheres. Das pessoas em situação de refugiados. Da crise ambiental. Da violência dos Direitos Humanos", acrescentou.

A apresentadora confessou que dificilmente esquecerá este momento: "Foi uma tarde que nunca mais irei esquecer."

No final da publicação, Catarina Furtado deixou ainda um desejo para o futuro, mostrando-se esperançosa de que Joaquim Furtado publique finalmente um livro de poesia.

"Ele é teimoso e resistente. Mas eu também. E dele herdei o meu amor à poesia", rematou.