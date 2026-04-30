Sete meses depois de surgirem rumores de romance, Catarina Furtado esclarece relação com Carlão

Cidade portuguesa permite férias de uma semana por menos de 400 euros, diz imprensa britânica

Durante meses, os rumores não pararam de crescer. A alegada relação entre Catarina Furtado e Carlão foi tema recorrente — mas só agora surgiu um esclarecimento.

Sem que tivesse sido diretamente questionada, Catarina Furtado decidiu abordar o assunto numa publicação nas redes sociais, precisamente quando promovia o novo álbum do artista. “O Carlão tem um novo disco. Ouçam! Façam a viagem do seu tempo que valerá muito a pena”, começou por escrever.

Mas foi a frase final que chamou a atenção: “(E não, não somos namorados como se diz por aí)”.

Uma negação clara… mas que chegou sete meses depois do início dos rumores — algo que não passou despercebido. O tema foi comentado no Dois às 10, onde os comentadores levantaram dúvidas sobre o timing da resposta. Afinal, porquê agora?

Segundo foi referido em estúdio, poderá ter existido, de facto, um clima de proximidade entre os dois, que entretanto terá terminado — o que explicaria o esclarecimento tardio.

Certo é que, durante meses, nem Catarina Furtado nem Carlão tinham confirmado ou desmentido os rumores, alimentando ainda mais a curiosidade do público.