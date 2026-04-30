Sete meses depois de surgirem rumores de romance, Catarina Furtado esclarece relação com Carlão

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Durante meses, os rumores não pararam de crescer. A alegada relação entre Catarina Furtado e Carlão foi tema recorrente — mas só agora surgiu um esclarecimento.

Sem que tivesse sido diretamente questionada, Catarina Furtado decidiu abordar o assunto numa publicação nas redes sociais, precisamente quando promovia o novo álbum do artista. “O Carlão tem um novo disco. Ouçam! Façam a viagem do seu tempo que valerá muito a pena”, começou por escrever.

Mas foi a frase final que chamou a atenção: “(E não, não somos namorados como se diz por aí)”.

Uma negação clara… mas que chegou sete meses depois do início dos rumores — algo que não passou despercebido. O tema foi comentado no Dois às 10, onde os comentadores levantaram dúvidas sobre o timing da resposta. Afinal, porquê agora?

Segundo foi referido em estúdio, poderá ter existido, de facto, um clima de proximidade entre os dois, que entretanto terá terminado — o que explicaria o esclarecimento tardio.

Certo é que, durante meses, nem Catarina Furtado nem Carlão tinham confirmado ou desmentido os rumores, alimentando ainda mais a curiosidade do público.

 

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