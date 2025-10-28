João Reis responde a Catarina Furtado depois de a apresentadora se declarar ao homem que lhe dá a 'volta'

Catarina Furtado e João Reis voltaram a trocar mensagens públicas, desta vez por uma razão muito especial: o filho mais novo do ex-casal, João Maria, completou 18 anos.

Foi um dia de emoções fortes para Catarina Furtado e João Reis. O filho mais novo de ambos, João Maria, celebrou a maioridade esta segunda-feira, 27 de outubro, e os pais não deixaram passar a data em branco.

Assim que o relógio marcou a meia-noite, Catarina Furtado recorreu ao Instagram para se declarar ao filho — e, num gesto de ternura, também ao ex-marido, com quem mantém uma relação de amizade e respeito.

“O homem que me dá a volta :) 18 anos de filho. ❤️ O meu girassol chega hoje à maioridade. Ele está feliz por isso! E eu estou com aquela sensação estranha e boa de ter de abrir as minhas asas. Mas, na verdade, é ele que as vai abrir! Aqui estarei sempre, de mão dada, João, amor. Parabéns, tantos parabéns! Parabéns também ao pai, @joaoreis_oficial”, escreveu a apresentadora.

A mensagem, carregada de afeto e simbolismo, não passou despercebida. Poucas horas depois, João Reis respondeu à forma mais bonita: também através de uma publicação, onde celebrou o filho e retribuiu o carinho a Catarina.

“O meu filho João faz hoje dezoito anos. É o último dos quatro a atingir a maioridade. No tempo das quatro estações, quando elas despontavam com a suavidade necessária e inevitável, dir-se-ia que nasceu no outono, ainda que hoje pudesse ter sido verão… A maioridade pode ser o verão a despontar antes do tempo, ou o outono a querer finalmente afirmar-se. Parabéns, meu querido João! Parabéns, Catarina Furtado”, escreveu o ator.

As palavras de João Reis revelam o tom afetuoso e cúmplice que continua a unir o ex-casal, mesmo após o fim da relação.

