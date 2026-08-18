“Preciso tanto de ti”: atriz emociona-se após dias de angústia no hospital

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Um testemunho de dor e de esperança.

Os últimos dias têm sido particularmente difíceis para Catarina Gouveia. A atriz e influenciadora digital recorreu às redes sociais para falar sobre um dos momentos mais delicados que viveu até agora: o internamento da mãe, Rosa, devido a um quadro grave de sépsis.

Numa partilha comovente, Catarina revelou como a rotina mudou completamente durante esses dias. As visitas à mãe tornaram-se o centro dos seus dias e a hora das visitas passou a ser o momento mais aguardado.

A criadora de conteúdos explicou que encontrava conforto ao imaginar o futuro e ao acreditar que este período difícil acabaria por se transformar apenas em mais uma memória. Na sua mente, via-se ao lado da mãe, a caminhar junto ao mar, recordando tudo aquilo que viveram.

Ao longo da publicação, Catarina não escondeu a admiração que sente por Rosa, descrevendo-a como uma das mulheres mais fortes e inspiradoras da sua vida.

Mas foi uma frase em particular que tocou profundamente os seguidores:

“Na minha vida toda, não me lembro de desejar com tanta força nada, como desejo que recuperes e voltes rápido para junto de nós, mãe. Preciso tanto de ti.”

Uma notícia que trouxe alívio

Depois de dias marcados pela preocupação e pela incerteza, Catarina Gouveia partilhou também uma atualização que lhe devolveu a esperança.

Segundo revelou, a mãe deixou os cuidados intermédios após oito dias de internamento e está a apresentar sinais de melhoria.

A notícia permitiu à atriz regressar à sua rotina familiar com um sentimento diferente, mais serena e confiante.

Apesar de reconhecer que a recuperação ainda continua, Catarina mostrou-se otimista e acredita que em breve poderá voltar a partilhar momentos simples com a mãe, como os passeios junto ao mar e os finais de tarde a ver o pôr do sol.

Uma onda de carinho nas redes sociais

A publicação rapidamente reuniu milhares de reações e mensagens de apoio.

Catarina aproveitou ainda para pedir aos seguidores que deixassem palavras de força para Rosa, acreditando que a mãe iria ler todas as mensagens recebidas.

O gesto gerou uma verdadeira onda de solidariedade, com centenas de pessoas a enviarem votos de rápidas melhoras e palavras de incentivo à família.

Num momento particularmente sensível da sua vida, a atriz mostrou o lado mais vulnerável e humano, partilhando com os seguidores a esperança de voltar a ter a mãe ao seu lado, recuperada e rodeada por aqueles que mais ama.