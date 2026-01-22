De regresso a Portugal, Catarina Gouveia foi parar à urgência do hospital logo depois de aterrar

Depois de uns dias de férias no Brasil, Catarina Gouveia viveu um susto de saúde que a levou diretamente ao hospital. A atrizl e empresária recorreu às redes sociais para explicar o que aconteceu e tranquilizar os seguidores.

Segundo contou, tudo começou ainda antes da viagem de regresso. “Dormi mal, acordei com uma dor enorme no peito mas que lá arranjei coragem para vir. Depois esqueci-me. Ingénua. Não está a ser um bom dia para mim”, revelou, explicando que, apesar do desconforto, decidiu seguir viagem.

Já em contacto com a sua médica, Catarina confirmou que se tratava de um problema de saúde inesperado. “Já falei com a minha médica, já estou medicada e graças a Deus vamos hoje embora. Só tive uma mastite e foi por culpa da inexperiência mas desta vez, não entendo”, partilhou.

O mal-estar foi intenso e marcou-a profundamente. “Nunca me senti tão doente na vida”, confessou a empresária, sublinhando o impacto físico do episódio.

Apesar do susto, Catarina assegurou que seguiu todas as indicações médicas e que se encontra bem, mantendo os cuidados necessários para recuperar totalmente. Uma situação inesperada que transformou o regresso de férias num momento de apreensão, mas que acabou por ter um desfecho tranquilo.