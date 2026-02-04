Com o marido no hospital, famosa atriz faz desabafo emocionante: «Não sabemos viver sem ti»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:55

A família de Catarina Gouveia está a atravessar dias de grande preocupação, depois de o marido da atriz e influenciadora digital ter sido internado de forma inesperada, situação que a levou a partilhar uma mensagem emotiva nas redes sociais sobre o momento delicado que estão a viver.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A família de Catarina Gouveia está a viver dias de grande apreensão. O marido da criadora de conteúdos digitais encontra-se internado há quatro dias, depois de se ter sentido mal, situação que levou à realização de vários exames médicos.

A informação foi partilhada pela própria Catarina Gouveia através de uma mensagem longa e emotiva nas redes sociais, onde explica que Pedro Melo permanece hospitalizado, à espera de respostas clínicas. Num texto marcado pelo amor, pela preocupação e também por alguma ironia, a influenciadora começou por recordar uma caraterística bem conhecida do companheiro: o gosto por lhe pregar sustos.

“O passatempo preferido do Pedro é pregar-me sustos, desde sempre”, escreveu, explicando que o marido sempre teve prazer em surpreendê-la, escondendo-se em silêncio absoluto para provocar reações de susto. No entanto, desta vez, o “susto” foi bem diferente. Catarina contou que Pedro lhe disse que não se estava a sentir bem e acabou por ficar internado, algo que ninguém antecipava.

“De todos os sustos que já apanhei, este foi o que menos gostei”, confessou, lembrando que, na sexta-feira de manhã, se despediram como num dia normal, sem imaginarem que Pedro não regressaria a casa nesse mesmo dia. Quatro noites depois, a cama continua “meia vazia”, uma ausência que pesa em toda a família.

Na mesma partilha, Catarina Gouveia deixou palavras carregadas de admiração e carinho pelo marido, descrevendo-o como um homem trabalhador, correto e profundamente dedicado à família. A influenciadora mostrou-se esperançosa de que esta onda de apoio e amor o ajude a recuperar rapidamente e apelou para que Pedro faça todos os exames necessários, na expectativa de que tudo não passe de um grande susto.

“Já percebemos que, cá em casa, não sabemos viver sem ti. Podes voltar, por favor?”, escreveu, terminando com uma nota ternurenta ao prometer cuidar dele em casa, num “regime tudo incluído”, melhor do que o do hospital.

Recorde-se que Catarina Gouveia e Pedro Melo são pais da pequena Esperança, de três anos. Enquanto aguardam por boas notícias, a família mantém-se unida, na esperança de um rápido regresso a casa.

Temas: Catarina Gouveia Novelas Hospital Dois às 10

RELACIONADOS

De regresso a Portugal, Catarina Gouveia foi parar à urgência do hospital logo depois de aterrar

Fora do Estúdio

Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

Hoje às 15:57

Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»

Hoje às 11:12

Ruben e Tatiana Boa Nova mostram como o filho bebé já cresceu: «Parece que foi ontem»

Hoje às 10:29

Sara Barradas e José Raposo têm motivos para sorrir: «Mesmo perante todas as adversidades»

Ontem às 11:09

Noivo de Maria Botelho Moniz afetado pela depressão Kristin: «Recuperar o que é possível»

Ontem às 09:29

É aqui que Cristina Ferreira recarrega energias todos os fins de semana: «As saudades que eu tinha disto»

2 fev, 09:33

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

30 jan, 09:27
MAIS

Mais Vistos

De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"

Ontem às 10:11

Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”

Ontem às 11:31

Com indignação, Cláudio Ramos afirma: “É das coisas que eu mais detesto nos realities”

2 fev, 11:00

Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»

Hoje às 12:45

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fotos

10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a emagrecer

Hoje às 17:00

Só precisa de dois ingredientes para fazer este pão caseiro

Hoje às 16:00

Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

Hoje às 15:57

Mesmo sem eletricidade, há várias formas de carregar o telemóvel. Descubra quais

Hoje às 15:00