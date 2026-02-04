Com o marido no hospital, famosa atriz faz desabafo emocionante: «Não sabemos viver sem ti»

A família de Catarina Gouveia está a atravessar dias de grande preocupação, depois de o marido da atriz e influenciadora digital ter sido internado de forma inesperada, situação que a levou a partilhar uma mensagem emotiva nas redes sociais sobre o momento delicado que estão a viver.

A família de Catarina Gouveia está a viver dias de grande apreensão. O marido da criadora de conteúdos digitais encontra-se internado há quatro dias, depois de se ter sentido mal, situação que levou à realização de vários exames médicos.

A informação foi partilhada pela própria Catarina Gouveia através de uma mensagem longa e emotiva nas redes sociais, onde explica que Pedro Melo permanece hospitalizado, à espera de respostas clínicas. Num texto marcado pelo amor, pela preocupação e também por alguma ironia, a influenciadora começou por recordar uma caraterística bem conhecida do companheiro: o gosto por lhe pregar sustos.

“O passatempo preferido do Pedro é pregar-me sustos, desde sempre”, escreveu, explicando que o marido sempre teve prazer em surpreendê-la, escondendo-se em silêncio absoluto para provocar reações de susto. No entanto, desta vez, o “susto” foi bem diferente. Catarina contou que Pedro lhe disse que não se estava a sentir bem e acabou por ficar internado, algo que ninguém antecipava.

“De todos os sustos que já apanhei, este foi o que menos gostei”, confessou, lembrando que, na sexta-feira de manhã, se despediram como num dia normal, sem imaginarem que Pedro não regressaria a casa nesse mesmo dia. Quatro noites depois, a cama continua “meia vazia”, uma ausência que pesa em toda a família.

Na mesma partilha, Catarina Gouveia deixou palavras carregadas de admiração e carinho pelo marido, descrevendo-o como um homem trabalhador, correto e profundamente dedicado à família. A influenciadora mostrou-se esperançosa de que esta onda de apoio e amor o ajude a recuperar rapidamente e apelou para que Pedro faça todos os exames necessários, na expectativa de que tudo não passe de um grande susto.

“Já percebemos que, cá em casa, não sabemos viver sem ti. Podes voltar, por favor?”, escreveu, terminando com uma nota ternurenta ao prometer cuidar dele em casa, num “regime tudo incluído”, melhor do que o do hospital.

Recorde-se que Catarina Gouveia e Pedro Melo são pais da pequena Esperança, de três anos. Enquanto aguardam por boas notícias, a família mantém-se unida, na esperança de um rápido regresso a casa.