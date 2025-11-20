O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Catarina Miranda será a protagonista do novo videoclipe de um cantor conhecido.

Catarina Miranda será a protagonista do novo videoclipe de Sérgio Rossi. A novidade foi divulgada pelo cantor nas redes sociais.

«Apresento-vos a protagonista do meu novo videoclipe: a querida Catarina Miranda», escreveu o artista na legenda da publicação que partilhou no Instagram.

«Estivemos em gravações por estes dias e acreditem que estou ansioso por vos mostrar o nosso novo single. O que acham?", conclui o cantor.