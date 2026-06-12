Afonso Leitão revela se já conversou com Catarina Miranda e expõe decisão que tomou em relação à ex-namorada

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Afonso Leitão falou abertamente sobre o fim da relação com Catarina Miranda e garantiu que, apesar de ainda não ter voltado a falar com a ex-namorada, já tomou uma decisão definitiva quanto ao futuro dos dois.

Confrontado sobre os sentimentos que ainda guarda e sobre a possibilidade de uma eventual reconciliação, o ex-concorrente não escondeu a desilusão que sente. “Sinto uma mistura de tristeza com desilusão”, confessou.

No entanto, quando questionado sobre a hipótese de reatar o relacionamento, Afonso Leitão foi perentório e afastou qualquer cenário nesse sentido. “Não, em relação de reatar alguma coisa, não, nunca. (…) É ponto assente. E eu próprio não permito isso na minha vida”, afirmou.

As declarações surgem numa altura em que a polémica em torno do antigo casal continua a dar que falar. Apesar de ainda não ter existido qualquer conversa entre os dois após a saída do programa, Afonso garante que a sua posição está tomada e que não pretende voltar atrás.