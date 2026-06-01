«Agora, tenho a certeza»: após o frente a frente, Catarina Miranda diz ter confirmado as alegadas traições de Afonso Leitão

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A polémica em torno do fim da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a fazer correr muita tinta. Depois do intenso frente a frente na casa do “Secret Story – Desafio Final”, André Santos, amigo do concorrente, saiu em defesa do ex-militar e não poupou críticas à ribatejana.

Questionado sobre as mensagens que estiveram na origem da separação, André garantiu que se tratavam apenas de conversas entre amigos e negou qualquer envolvimento de outras mulheres. “Nunca houve mulheres em casa deles, nunca houve. A Catarina está a mentir, porque isso nunca aconteceu”, assegurou.

Já em estúdio, depois de abandonar a casa mais vigiada do país, Catarina Miranda reagiu às declarações e garantiu que o reencontro com Afonso Leitão apenas reforçou a decisão que tomou. “Agora eu tenho a certeza. Tenho a certeza, por causa da reação do Afonso. Só que eu queria chorar, mas não consegui, eu só me apetecia rir”, confessou.

A ex-concorrente mostrou-se ainda magoada com a forma como foi tratada durante a conversa, destacando um detalhe que não lhe passou despercebido. “O Afonso chamou-me ‘rapariga’. Nem sequer me chamou pelo meu nome”, lamentou.

Perante as acusações de que terá aproveitado toda a situação para ganhar protagonismo mediático, Catarina Miranda foi perentória. “Acho que ninguém gosta de ser traída, e vir para a televisão nacional ter que expor a relação para terminar, porque era a única maneira de eu terminar com o Afonso, era eu entrar na casa e conseguir perceber”, explicou.

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A jovem de Almeirim garantiu ainda que o concorrente que encontrou no cubo já não é a mesma pessoa por quem se apaixonou e confessou sentir-se aliviada com o desfecho.

Mas a troca de acusações não ficou por aqui. Catarina Miranda apontou o dedo a André Santos, acusando-o de ter sido cúmplice dos comportamentos do ex-namorado. “O André é pior que ele, porque normalmente um amigo, quando sabe que ainda por cima o André frequentava a nossa casa, quando sabe que está a fazer mal, diz: ‘Olha, não faças isso que és solteiro’”, afirmou.

A ex-concorrente revelou ainda alegados detalhes das conversas trocadas entre os dois amigos. “Os áudios do André eram: ‘Olha, vê lá se a Miranda não está a ouvir’, ‘vê lá se a Miranda já está a dormir’. Eram coisas deste género”, garantiu.

No final da sua intervenção, Catarina Miranda deixou claro que não existe qualquer possibilidade de reconciliação. “Eu avisei. A primeira coisa que eu disse quando saí de casa foi: ‘Olha, temos uma pessoa a mais no nosso relacionamento’”, recordou.

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Apesar de admitir que ainda terá de conversar com Afonso Leitão fora da casa para resolver questões pendentes, a ribatejana assegurou que a relação chegou definitivamente ao fim

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