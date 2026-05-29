Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

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A polémica em torno de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar. Depois de a ex-concorrente do “Big Brother Verão” ter revelado, no “Dois às 10”, que chegou a ajudar financeiramente o namorado, surgiu agora uma reação inesperada em direto no V+ TVI.

Durante a entrevista à TVI, Catarina Miranda confessou que, em alguns momentos, sentia-se “um bocadinho mãe” de Afonso Leitão e garantiu que o concorrente do “Desafio Final” cresceu muito ao seu lado. “Aliás, o Afonso já contou na casa, o Afonso quando chegou ao pé de mim, o Afonso não tinha um euro para comer. Não tinha mesmo, o Afonso devia inclusive. Não tinha e eu ajudei-o”, afirmou.

Na sequência destas declarações, André Santos, amigo de Afonso Leitão e uma das pessoas com quem o concorrente trocou as mensagens consideradas “graves” por Catarina Miranda, esteve no programa “V+ Fama” para comentar toda a polémica.

Questionado por Adriano Silva Martins sobre se Catarina terá traído a confiança de Afonso ao expor publicamente esta situação, André Santos acabou por sair em defesa do amigo. “Isto é completamente mentira, o Afonso não dependia monetariamente da Catarina”, garantiu.

O amigo do concorrente criticou ainda o facto de Catarina Miranda ter acedido às conversas privadas de Afonso Leitão. “De certa forma, sim, traiu a confiança do Afonso em ir ver as mensagens, conversas privadas do Afonso entre amigos”, acrescentou.

Recorde-se que Catarina Miranda revelou no “Dois às 10” que descobriu mensagens comprometedoras no telemóvel do namorado, situação que a levou a afastar-se de Afonso Leitão numa altura em que, segundo a própria, até já preparava um pedido de casamento surpresa.

"O conteúdo eu não vou expor, como é óbvio, por privacidade, mas a meu ver eram conversas entre dois amigos, não havia maldade nenhuma nessas conversas, eram só apenas conversas entre amigos, homens, eu acho que não havia motivo para a pausa", defendeu o amigo do concorrente do Desafio Final.