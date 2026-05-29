Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

  • Dois às 10
  • Há 2h e 7min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A polémica em torno de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar. Depois de a ex-concorrente do “Big Brother Verão” ter revelado, no “Dois às 10”, que chegou a ajudar financeiramente o namorado, surgiu agora uma reação inesperada em direto no V+ TVI.

Durante a entrevista à TVI, Catarina Miranda confessou que, em alguns momentos, sentia-se “um bocadinho mãe” de Afonso Leitão e garantiu que o concorrente do “Desafio Final” cresceu muito ao seu lado. “Aliás, o Afonso já contou na casa, o Afonso quando chegou ao pé de mim, o Afonso não tinha um euro para comer. Não tinha mesmo, o Afonso devia inclusive. Não tinha e eu ajudei-o”, afirmou.

Na sequência destas declarações, André Santos, amigo de Afonso Leitão e uma das pessoas com quem o concorrente trocou as mensagens consideradas “graves” por Catarina Miranda, esteve no programa “V+ Fama” para comentar toda a polémica.

Questionado por Adriano Silva Martins sobre se Catarina terá traído a confiança de Afonso ao expor publicamente esta situação, André Santos acabou por sair em defesa do amigo. “Isto é completamente mentira, o Afonso não dependia monetariamente da Catarina”, garantiu.

O amigo do concorrente criticou ainda o facto de Catarina Miranda ter acedido às conversas privadas de Afonso Leitão. “De certa forma, sim, traiu a confiança do Afonso em ir ver as mensagens, conversas privadas do Afonso entre amigos”, acrescentou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se que Catarina Miranda revelou no “Dois às 10” que descobriu mensagens comprometedoras no telemóvel do namorado, situação que a levou a afastar-se de Afonso Leitão numa altura em que, segundo a própria, até já preparava um pedido de casamento surpresa.

"O conteúdo eu não vou expor, como é óbvio, por privacidade, mas a meu ver eram conversas entre dois amigos, não havia maldade nenhuma nessas conversas, eram só apenas conversas entre amigos, homens, eu acho que não havia motivo para a pausa", defendeu o amigo do concorrente do Desafio Final.

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Catarina Miranda revela o que descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «É grave»

Depois de tudo o que descobriu, esta é a pergunta que Catarina Miranda quer fazer a Afonso Leitão

Com vestido comprado para pedir Afonso Leitão em casamento, Catarina Miranda revela o que descobriu e que destruiu a relação

Fora do Estúdio

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Há 1h e 52min

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

Há 3h e 5min

Cláudio Ramos diz adeus à casa onde viveu durante 10 anos: «Vou, durante muito tempo, lembrar-me dos degraus que subia»

Hoje às 10:25

Mãe de Afonso Leitão viu as mensagens que enfureceram Catarina Miranda: «Com o que eu vi, qualquer mulher ficaria melindrada»

Ontem às 09:23

Catarina Miranda responde à mãe de Afonso Leitão: «Isto não é uma situação leviana»

27 mai, 21:28

Já todos sabem o que aconteceu. Marcelo Palma, ex-amigo de Afonso Leitão, reage ao que Catarina Miranda expôs

27 mai, 12:53

Inês Morais já sabe o que tramou Afonso Leitão e coloca-se ao lado de Catarina Miranda: «Trata-se de coisas graves»

27 mai, 09:31
MAIS

Mais Vistos

Adriano Silva Martins expõe conteúdo das mensagens descobertas por Catarina Miranda: “Vi conversas de dois amigos…”

Ontem às 10:15

Catarina Miranda explica o que destruiu relação com Afonso Leitão - Veja a conversa completa

Ontem às 12:17

Catarina Miranda revela o que encontrou no telemóvel de Afonso Leitão: “São tantas as pessoas, que eu não as consigo contabilizar”

Ontem às 11:34

Alegadas traições levam Cláudio Ramos a questionar Catarina Miranda: “Consegues compreender a Jéssica?”

Ontem às 12:01

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

Há 26 min

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Fotos

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

Há 26 min

Reabre este fim de semana o parque aquático com a maior piscina de ondas de Portugal

Há 1h e 26min

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Há 1h e 52min

Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

Há 2h e 7min