Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

Comer por 1 euro e dormir em hotéis de luxo por 3: a cidade mais barata do mundo continua fora do radar

O alegado interesse de Ana Batista por Afonso Leitão continua a dar que falar dentro e fora da casa de “Secret Story - Desafio Final”. Esta terça-feira, dia 19, Catarina Miranda marcou presença no programa “Diário”, da TVI, e reagiu sem rodeios ao tema que tem dominado os últimos dias do reality show.

Confrontada com a reação de Afonso Leitão durante a gala mais recente, quando o rumor foi exposto em direto, a ribatejana mostrou-se convencida de que o namorado receou a sua reação. «Acho mesmo, porque sei o que temos, o que construímos e o que já passámos cá fora, que o Afonso estava com medo do que eu iria fazer», afirmou.

Catarina Miranda deixou ainda claro que existem limites na relação e garantiu não tolerar determinadas atitudes. «Ao contrário de muitas mulheres, que toleram toques e coisas, ele sabe que eu tenho zero tolerância com isso. O meu pavio é curtíssimo», referiu.

A comentadora revelou também uma conversa que teve com Afonso Leitão antes da entrada do concorrente na casa mais vigiada do País. «Disse-lhe e fui bem clara com ele: “Sei que não vais fazer nada e sei que vais estar sempre a pensar em mim, mas vou já aqui dizer-te — e disse isto desde o início da relação — que, se pisares a linha, amanhã não estarei cá mais”», contou.

Veja o momento: