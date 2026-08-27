Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão está de coração cheio. E há uma razão muito especial

Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve

Afonso Leitão: O depois do fim da relação com Catariana Miranda

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Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão parece estar a viver uma nova fase da vida.

Através das redes sociais, Afonso Leitão partilhou mais um detalhe da sua vida pessoal. O jovem utilizou os stories do Instagram para mostrar que a mudança para a nova casa está a avançar e revelou um dos primeiros elementos que já fazem parte do espaço.

Na fotografia publicada, Afonso mostrou uma mesa e limitou-se a escrever: «E a casa nova já tem mesa».

A revelação surge depois do fim da relação com Catarina Miranda, com quem Afonso Leitão manteve uma relação bastante mediática. Desde então, o jovem tem seguido o seu caminho e partilhado com os seguidores alguns momentos desta nova fase.

Veja a imagem.