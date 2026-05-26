As mensagens que tramaram Afonso Leitão. Catarina Miranda expõe o que a levou a terminar a relação

É a notícia que está a surpreender os fãs do reality show da TVI.
A separação de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar e foi um dos temas abordados no programa “Dois às 10”. A notícia apanhou muitos de surpresa, incluindo Cristina Ferreira, que acabou por revelar detalhes da conversa que a equipa com quem trabalha teve com a ex-concorrente após o fim da relação.
Recorde-se que Catarina Miranda anunciou nas redes sociais que estava oficialmente separada de Afonso Leitão, deixando palavras duras e garantindo que se sentiu desrespeitada dentro da relação.
Cristina Ferreira mostrou-se incrédula com toda a situação e revelou que Catarina Miranda explicou os motivos que a levaram a tomar esta decisão drástica. De acordo com o que foi contado no programa, a ribatejana descobriu mensagens que não conseguiu perdoar.
O assunto acabou por gerar surpresa em estúdio, sobretudo pela forma como tudo aconteceu.