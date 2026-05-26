Catarina Miranda apaga comunicado sobre Afonso Leitão, mas há outro gesto que não está a passar despercebido

Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira

Catarina Miranda e Afonso Leitão são o assunto do momento, depois da ex-concorrente do Big Brother ter comunicado o fim da relação.

Depois de ter surpreendido ao anunciar o fim da relação com o concorrente do “Secret Story – Desafio Final”, Catarina Miranda apagou entretanto o comunicado e o story onde tinha tornado pública a decisão.

Recorde-se que, no texto inicial, a ex-concorrente explicava que retirava qualquer apoio à participação de Afonso Leitão no reality show da TVI, deixando duras críticas e palavras de desilusão. Agora, além de ter eliminado essas publicações das redes sociais, Catarina Miranda apagou também do Instagram todas as fotografias que tinha com o namorado, o que está a gerar ainda mais especulação entre os seguidores.

A mudança repentina está a alimentar dúvidas sobre o verdadeiro estado da relação entre os dois, numa altura em que Afonso Leitão continua dentro da casa mais vigiada do país, completamente afastado do que se passa cá fora.

O caso continua a dar que falar e promete novos desenvolvimentos nos próximos dias