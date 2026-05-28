Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira e deixa indireta à mãe de Afonso Leitão: «Deve ser a preferida dela»

A entrevista de Catarina Miranda no “Dois às 10”, da TVI, ficou marcada por um momento inesperado quando Cláudio Ramos recordou a antiga relação de Afonso Leitão com Jéssica Vieira.

Recorde-se que, antes de assumir o namoro com Catarina Miranda, o concorrente do “Secret Story – Desafio Final” viveu uma relação bastante mediática com Jéssica Vieira.

Agora, depois de Catarina revelar que descobriu mensagens comprometedoras no telemóvel de Afonso Leitão, Cláudio Ramos quis perceber se a ex-concorrente consegue hoje compreender algumas atitudes da antiga namorada do concorrente. “Vou-te fazer uma pergunta, não sei se me vais responder, e fica à vontade para não o fazer. Mas foram coisas que me vieram logo à cabeça. Consegues entender a Jéssica?”, questionou o apresentador.

Catarina Miranda respondeu sem hesitar e fez questão de separar as situações. “Em relação ao Afonso, não. Em relação à mãe do Afonso, desde o dia 1 que eu estou com o Afonso… Mas eu não gosto de pôr as pessoas em xeque”, começou por dizer.

A ribatejana acabou depois por confessar que chegou a comentar o assunto com a própria família, admitindo que hoje consegue olhar para algumas atitudes de Jéssica Vieira de forma diferente. “E ontem comentei isto com a família: a Jéssica, a esta hora, deve ser, a brincar, a ‘preferida’ dela”, afirmou, numa referência à mãe de Afonso Leitão.

Catarina Miranda revelou ainda que chegou a falar sobre isso com o namorado durante a relação. “Então desde o dia 1 que percebia, aliás, eu tive essa conversa com o Afonso e disse: ‘Olha, sabes que eu também não sou a maior fã dela, também não concordo com muita coisa que ela possa ter feito, mas olha que há aqui coisas que ela errada totalmente não está, porque eu também estou a sofrer na pele e não estou a gostar, não está a ser fixe’”, confessou