Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? Há uma imagem que fala por si

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00
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Catarina Miranda e Afonso Leitão voltaram a estar no centro das atenções.

Na passada terça-feira, dia 14, Catarina Miranda mostrou-se disponível para responder a várias perguntas e curiosidades colocadas pelos seus seguidores no Instagram.

Entre as questões, um internauta quis saber: "Já não estás com o Afonso [Leitão]?".

A finalista do "Big Brother Verão" respondeu de forma clara: "Vocês são muito regateiros. Felizmente, não vivemos amores de Instagram, vivemos juntos a vida real, que dá mais trabalho. Mas ainda somos a melhor equipa."

Veja agora algumas das melhores imagens de Catarina Miranda e Afonso Leitão nas galerias de fotografias que preparámos para si.

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão
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