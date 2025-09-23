Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a mostrar que a cumplicidade que construíram no Big Brother – Verão se mantém fora da casa. Desde que o programa terminou, os dois têm estado inseparáveis e partilham regularmente momentos juntos, agora também ao lado da família.

Depois de saírem do Big Brother – Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm estado inseparáveis. O casal tem partilhado vários momentos lado a lado, sempre na companhia das respetivas famílias e amigos.

A mais recente publicação chegou esta segunda-feira, 23 de setembro. Nas imagens, Catarina e Afonso surgem ao lado do sobrinho do concorrente, num registo descontraído e cúmplice. A descrição escolhida foi curta, mas significativa: “Cale”, o nome da dupla que já conquistou os fãs.

Nas redes sociais, não tardaram os elogios. “São lindos”, “Adoro ver-vos juntos” e “A dupla perfeita” foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores, que continuam a demonstrar apoio incondicional ao casal.