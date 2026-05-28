Catarina Miranda mentiu sobre Mariana para proteger Afonso e depois descobriu o impensável: «Não queria acreditar»

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Catarina Miranda esteve esta manhã no “Dois às 10” e abriu o coração sobre a crise na relação com Afonso Leitão.

Depois de semanas a defender o namorado publicamente, a ex-concorrente revelou que a desilusão fala agora mais alto — e admite mesmo colocar um ponto final na relação. “Estou desiludida com ele. Acho-o imaturo, não percebe a gravidade das coisas em que se mete”, confessou.

A polémica começou depois de Mariana, ex-concorrente do “Secret Story”, ter vindo a público dizer que Afonso tinha colocado “likes” nas suas fotografias. Na altura, Catarina Miranda tentou proteger o namorado e assumiu a responsabilidade pelos gostos nas redes sociais.

Mas a história acabou por ganhar contornos bem diferentes. “Eu meti a minha relação à frente de tudo”, admitiu Catarina, revelando que decidiu investigar depois de sentir que algo não estava certo. “Alguma coisa me disse para ir procurar no telemóvel dele”, contou.

Segundo a própria, o que encontrou confirmou os seus maiores receios. “Ele apagou tudo, mas tudo o que fez e como fez está descrito”, afirmou. Perante a insistência de Cláudio Ramos, esclareceu: “Há mensagens em que ele diz que fez. São mensagens dele para um amigo”.

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E acrescentou ainda: “São mensagens desde o dia em que o conheci. É grave”.

A revelação tornou-se ainda mais surpreendente quando Catarina confessou que tinha planos muito diferentes para a gala do “Secret Story – Desafio Final”. “Eu era para ir pedir o Afonso em casamento nesta gala. Já tinha tudo alinhado, o vestido comprado…”, revelou.

Apesar da dor, a comentadora garante que está a tentar colocar-se em primeiro lugar. “Eu tenho de pensar em mim própria e neste momento não estou capaz de apoiar o Afonso. Sei o peso que tenho e decidi retirar o apoio”, explicou.

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitao Mariana Silva Dois às 10
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