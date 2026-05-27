Catarina Miranda responde à mãe de Afonso Leitão: «Isto não é uma situação leviana»

A polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua longe do fim e ganhou agora um novo capítulo fora da casa do “Secret Story – Desafio Final”.

Depois de Rita, mãe de Afonso Leitão, ter marcado presença no “Diário” do reality show para defender o filho e acusar Catarina Miranda de estar a “arrasar com a vida” do concorrente, a ex-concorrente decidiu reagir publicamente.

Nas stories do Instagram, Catarina Miranda deixou uma longa mensagem onde respondeu às declarações da família de Afonso e mostrou-se profundamente magoada com toda a situação. “Ver a família dele mais preocupada em defender a permanência dele num programa, os holofotes e a imagem pública, do que os valores, o respeito e aquilo que existia entre nós, diz muito sobre as prioridades de cada um”, começou por escrever.

A ribatejana fez ainda questão de lembrar que também a sua família está a sofrer com toda a exposição mediática em torno do fim da relação. “Eu também sou filha. Eu também tenho mãe, família e pessoas que sofrem ao ver-me passar por esta exposição e por esta dor”, desabafou.

Catarina Miranda garantiu ainda que não está a viver esta situação de forma leve e afastou a ideia de que tudo isto seja apenas entretenimento. “Não, isto não é uma situação ‘leviana’. Não é entretenimento para mim”, afirmou.

A ex-concorrente confessou sentir uma enorme desilusão com tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias. “Existe desgaste emocional, existe desilusão e existe uma falta de respeito que não pode ser ignorada”, acrescentou.

No final da mensagem, Catarina Miranda deixou claro que decidiu falar publicamente para defender a sua dignidade. “Escolho falar porque também escolho não compactuar com a desvalorização daquilo que vivi. E acima de tudo, escolho preservar a minha dignidade perante tudo isto”, rematou.

Veja o comunicado aqui:

Veja aqui as declarações da mãe de Afonso: